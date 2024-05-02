После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Сегодня вы увидите как старинные районы, так и современные достопримечательности. Посетим величественный Красный Форт 17 века и соборную мечеть Джама Масджид и сделаем обязательное фото у Ворот Индии.

Закупимся сувенирами на рынке Кинари Базар и прокатимся на рикше по местному «ремесленному раю». Здесь можно найти необычную вышивку, кружево, ювелирные изделия, нити для сари и роскошные ткани.

Продолжим шопинг на рынке Дели Хат, где можно приобрести изделия из металла и бисера, шёлковые и шерстяные ткани, а ещё — роскошные ковры.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.