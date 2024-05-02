Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Авторский тур в Дели

Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел

Вас ждёт не просто путешествие по главным достопримечательностям Дели, Агры и Джайпура (но и их мы успеем посетить!), а настоящее погружение в мир индийского искусства вышивки. Под руководством местных мастеров вы начнёте осваивать роскошные техники зардози и чиканкари.

А ещё понаблюдаем за процессом создания ковра и порисуем органическими и безопасными красками на слонах в реабилитационном центре — это настоящая медитация без вреда для дружелюбных животных.

Насладимся и архитектурными чудесами: встретим рассвет в Тадж-Махале, побываем в знаменитом Абер Форте и полюбуемся Воротами Индии.
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
4
мая
5
мая
6
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 359
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Проживание. Вы можете выбрать отель 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Индию

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После размещения и отдыха поужинаем, а затем расскажем о предстоящих планах на тур.

2 день

Старый и Новый Дели

После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Сегодня вы увидите как старинные районы, так и современные достопримечательности. Посетим величественный Красный Форт 17 века и соборную мечеть Джама Масджид и сделаем обязательное фото у Ворот Индии.

Закупимся сувенирами на рынке Кинари Базар и прокатимся на рикше по местному «ремесленному раю». Здесь можно найти необычную вышивку, кружево, ювелирные изделия, нити для сари и роскошные ткани.

Продолжим шопинг на рынке Дели Хат, где можно приобрести изделия из металла и бисера, шёлковые и шерстяные ткани, а ещё — роскошные ковры.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Старый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый Дели
3 день

Переезд в Агру и визит в мастерскую

Позавтракаем и поедем в Агру. Дорога займёт около 4 часов. После заселения в отель и небольшого отдыха вас ждёт посещение необычной мастерской, где творят настоящую магию с помощью вышивки в технике зардози. Технику передают из поколения в поколение! Вы сможете понаблюдать за работой ремесленников и узнать секрет их искусства.

Затем вернёмся в отель и поужинаем.

Переезд в Агру и визит в мастерскуюПереезд в Агру и визит в мастерскуюПереезд в Агру и визит в мастерскую
4 день

Тадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардози

Главную визитную карточку Индии — Тадж-Махал, мы посетим на восходе солнца до толп туристов, когда это удивительное место ещё красивее! Затем вернёмся в отель и позавтракаем.

Сегодня вы будете не просто смотреть за работой мастеров-вышивальщиков, а сами приобщитесь к ремеслу и начнёте осваивать технику зардози. Занятие пройдёт под контролем местных индийских художников.

Тадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардозиТадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардозиТадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардозиТадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардози
5 день

Агра-Форт

После завтрака в отеле посетим Агра Форт, а во второй половине дня отправимся к мастерам, которые занимаются инкрустацией драгоценных камней в мрамор. Это настоящее культурное наследие Агры, идущее ещё от мастеров, создавших Тадж-Махал!

Агра-ФортАгра-ФортАгра-Форт
6 день

Переезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работы

Позавтракаем и поедем в Джайпур, в дороге проведём около 4 часов. По пути побываем в дворцовом комплексе Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

По прибытии разместимся в отеле, а затем заглянем к ремесленникам, создающим невероятные ковры своими руками. Вы увидите, как мастера печатают на текстиле по старинной технологии. Побываем в магазине тканей, а затем отправимся в мастерскую «Голубая керамика». Вечером вернёмся в отель и поужинаем.

Переезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работыПереезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работыПереезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работыПереезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работы
7 день

Амбер Форт и слоновий реабилитационный центр

Сегодня прогуляемся по Джайпуру, который называют «розовым городом», а затем на внедорожникам помчимся в Амбер Форт. Побываем в реабилитационном центре для слонов Дера Амер, где вы сможете попробовать себя в рисовании органическими красками на дружелюбных животных. Слонов здесь обеспечивают необходимой медицинской помощью и дают им жить в безопасной среде.

Амбер Форт и слоновий реабилитационный центрАмбер Форт и слоновий реабилитационный центрАмбер Форт и слоновий реабилитационный центрАмбер Форт и слоновий реабилитационный центр
8 день

Мастер-класс по вышивке чиканкари

Продолжим занятия вышивкой. Вместе с наставником вы будете осваивать вышивку чиканкари — узоры из белой нити на белоснежной или цветной ткани.

Мастер-класс по вышивке чиканкариМастер-класс по вышивке чиканкари
9 день

Возвращение в Дели

После обеда поедем назад в Дели. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём после долгой дороги.

10 день

Шоу «Королевство грёз»

Днём вы сможете самостоятельно прогуляться по столице, а вечером вас ждёт насыщенная культурная программа. Начнём с ужина в ресторане, а продолжим посещением музыкального болливудского шоу «Королевство грёз». Вы увидите индийскую версию всемирно известной постановки.

Шоу «Королевство грёз»Шоу «Королевство грёз»Шоу «Королевство грёз»Шоу «Королевство грёз»
11 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1740 $, в отеле 5 звёзд - 2149 $
  • Проживание в отеле 3
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Местный гид в каждом городе
  • Прогулка на рикше, на конной повозке и на слонах в Амбер Форте
  • Все уроки рукоделия
  • Урок рисования на слоне (по желанию)
  • Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
  • Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсии
  • Билеты до Дели из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины
  • Оформление визы - 45$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные места11-дневные турыМастер-классыЖивотныеСлоны

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