Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
А ещё понаблюдаем за процессом создания ковра и порисуем органическими и безопасными красками на слонах в реабилитационном центре — это настоящая медитация без вреда для дружелюбных животных.
Насладимся и архитектурными чудесами: встретим рассвет в Тадж-Махале, побываем в знаменитом Абер Форте и полюбуемся Воротами Индии.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 359
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Проживание. Вы можете выбрать отель 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После размещения и отдыха поужинаем, а затем расскажем о предстоящих планах на тур.
Старый и Новый Дели
После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Сегодня вы увидите как старинные районы, так и современные достопримечательности. Посетим величественный Красный Форт 17 века и соборную мечеть Джама Масджид и сделаем обязательное фото у Ворот Индии.
Закупимся сувенирами на рынке Кинари Базар и прокатимся на рикше по местному «ремесленному раю». Здесь можно найти необычную вышивку, кружево, ювелирные изделия, нити для сари и роскошные ткани.
Продолжим шопинг на рынке Дели Хат, где можно приобрести изделия из металла и бисера, шёлковые и шерстяные ткани, а ещё — роскошные ковры.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Переезд в Агру и визит в мастерскую
Позавтракаем и поедем в Агру. Дорога займёт около 4 часов. После заселения в отель и небольшого отдыха вас ждёт посещение необычной мастерской, где творят настоящую магию с помощью вышивки в технике зардози. Технику передают из поколения в поколение! Вы сможете понаблюдать за работой ремесленников и узнать секрет их искусства.
Затем вернёмся в отель и поужинаем.
Тадж-Махал и мастер-класс по вышивке зардози
Главную визитную карточку Индии — Тадж-Махал, мы посетим на восходе солнца до толп туристов, когда это удивительное место ещё красивее! Затем вернёмся в отель и позавтракаем.
Сегодня вы будете не просто смотреть за работой мастеров-вышивальщиков, а сами приобщитесь к ремеслу и начнёте осваивать технику зардози. Занятие пройдёт под контролем местных индийских художников.
Агра-Форт
После завтрака в отеле посетим Агра Форт, а во второй половине дня отправимся к мастерам, которые занимаются инкрустацией драгоценных камней в мрамор. Это настоящее культурное наследие Агры, идущее ещё от мастеров, создавших Тадж-Махал!
Переезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и ковры ручной работы
Позавтракаем и поедем в Джайпур, в дороге проведём около 4 часов. По пути побываем в дворцовом комплексе Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
По прибытии разместимся в отеле, а затем заглянем к ремесленникам, создающим невероятные ковры своими руками. Вы увидите, как мастера печатают на текстиле по старинной технологии. Побываем в магазине тканей, а затем отправимся в мастерскую «Голубая керамика». Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
Амбер Форт и слоновий реабилитационный центр
Сегодня прогуляемся по Джайпуру, который называют «розовым городом», а затем на внедорожникам помчимся в Амбер Форт. Побываем в реабилитационном центре для слонов Дера Амер, где вы сможете попробовать себя в рисовании органическими красками на дружелюбных животных. Слонов здесь обеспечивают необходимой медицинской помощью и дают им жить в безопасной среде.
Мастер-класс по вышивке чиканкари
Продолжим занятия вышивкой. Вместе с наставником вы будете осваивать вышивку чиканкари — узоры из белой нити на белоснежной или цветной ткани.
Возвращение в Дели
После обеда поедем назад в Дели. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём после долгой дороги.
Шоу «Королевство грёз»
Днём вы сможете самостоятельно прогуляться по столице, а вечером вас ждёт насыщенная культурная программа. Начнём с ужина в ресторане, а продолжим посещением музыкального болливудского шоу «Королевство грёз». Вы увидите индийскую версию всемирно известной постановки.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1740 $, в отеле 5 звёзд - 2149 $
- Проживание в отеле 3
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Местный гид в каждом городе
- Прогулка на рикше, на конной повозке и на слонах в Амбер Форте
- Все уроки рукоделия
- Урок рисования на слоне (по желанию)
- Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсии
- Билеты до Дели из вашего города и обратно
- Обеды и ужины
- Оформление визы - 45$