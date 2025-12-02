Мои заказы

Колорит Золотого треугольника Индии и Новый год в Агре

Познакомиться с архитектурой и ритуалами, поездить на тук-туках и встретить год у Тадж-Махала
Меняем зиму на лето с ароматами благовоний и пряностей — отправляемся в новогоднее путешествие по неповторимой Индии! Вы увидите главные храмы, мавзолеи, дворцы, форты Золотого треугольника — популярного маршрута, соединившего
читать дальше

Дели, Агру и Джайпур.

Наступление Нового года мы отпразднуем в невероятной атмосфере Агры, где каждый вечер загораются тысячи огней, звучат гонги и молитвы. Один из дней проведём, катаясь на лодке по Гангу и наблюдая за церемониями, проходящими на берегу.

Добавим в эту поездку ещё больше колорита, передвигаясь на общественном транспорте: рикшах, тук-туках, метро.

Колорит Золотого треугольника Индии и Новый год в Агре

Описание тура

Организационные детали

Помогаем оформить визу.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Дели

Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, в котором словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской и индийской кухней, где можно будет перекусить.

Затем начнём знакомство со столицей. Узнаем о верованиях, посетив сикхское святилище Гурдвара и индуистский храм Лакшми-Нараян. Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм мира. Посмотрим лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей. К ужину вернёмся на Мэйн Базар.

Первая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с Дели
2 день

Продолжение променада по Дели

После завтрака продолжим променад и на тук-туках доедем к ступенчатому колодцу Аграсен Ки Баоли, признанному архитектурным памятником. Заглянем в популярную прачечную.

Следующей на нашем пути будет гробница Хумаюна, представителя династии Великих Моголов. Этот удивительной красоты мавзолей построен в средние века по заказу вдовы и окружён тенистым парком, словно райским садом. Усыпальница является памятником индо-исламской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.

Увидим Ворота Индии и президентский дворец. Погуляем по садам Лоди и вернёмся на Мэйн Базар.

Отправляемся на автобусе в Джайпур.

Продолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по Дели
3 день

Прогулки по Джайпуру

Весь день посвятим великолепному Джайпуру, который из-за цвета зданий называют «розовым городом». Несколько часов проведём, осматривая форт Амбер со множеством помещений, запутанных переходов и коридоров. При желании и за доплату к нему можно подняться на слоне.

Затем погуляем по центру города. Осмотрим богато украшенные дворцы, сделаем впечатляющие фотографии, попробуем освежающий напиток ласси и сладости.

Прогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по Джайпуру
4 день

Достопримечательности по дороге в Агру

Позавтракаем и на автобусе доберёмся в Фатехпур-Сикри. В древности это прекрасное место было столицей империи Великих Моголов, а сейчас превратилось в город-призрак, давно покинутый людьми.

Заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть колодец Чанд Баори и храм богини Харшат Мата. Вечером прибудем в Агру и заселимся в семейный бутик-отель. Его номера оформлены в оригинальном стиле, а на крыше расположен уютный ресторан, где мы попробуем блюда раджастанской кухни.

В Агре мы встретим Новый год в одном из ресторанов.

Достопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в АгруДостопримечательности по дороге в Агру
5 день

Знакомство с Агрой

Отправимся к визитной карточке Индии — белоснежному мавзолею Тадж-Махал. Его возведению предшествовала трагическая история любви: падишах построил усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.

Продолжим прогулку у мавзолея Итимад-уд-Даула, который из-за схожести прозвали «маленьким Таджем». Увидим грандиозный Красный форт и посетим мраморную мастерскую. Ужинать будем в шикарном ресторане.

Знакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с Агрой
6 день

Аарти и Варанаси

Ранним утром на поезде поедем в Варанаси, который называют «столицей смерти». Ежедневно сюда стекаются тысячи людей, чтобы умереть на берегах священного Ганга. Считается, что это позволяет прервать цикл перерождений и вознестись в рай.

Заселимся в отель, пообедаем в видовом ресторане. Ближе к закату понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает толпы верующих на берегах реки, названной в её честь. Люди исполняют песни и читают молитвы, священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище! Именно в такой невероятной атмосфере мы встретим Новый 2025 год!

Аарти и ВаранасиАарти и ВаранасиАарти и ВаранасиАарти и ВаранасиАарти и ВаранасиАарти и ВаранасиАарти и Варанаси
7 день

На лодке по Гангу

Сегодня отправимся вдоль русла Ганга на лодке. Увидим многочисленные гхаты — ступени, спускающиеся в священные воды. Понаблюдаем за церемониями кремации и паломниками, совершающими ритуальные омовения. Посетим Маникарника-гхат и древний храм. В завершение дня — ночной переезд в Дели.

На лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по Гангу
8 день

Завершение тура

В Дели сегодня отдыхаем, покупаем сувениры и собираемся в дорогу. В этот вечер или на следующий день — трансфер к аэропорту на обратный рейс.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Новогодний ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на лодке по Гангу
  • Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
  • Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно в ваш город - от $400
  • Питание - от $20 ежедневно + чаевые
  • Виза - $50 с оформлением
  • Поездка на слоне - $20
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Дели
Всем привет! Меня зовут Елена. Я путешествую по странам Азии с 2015 года и занимаюсь организацией туров более 6 лет. Сейчас живу в Индии и искренне считаю эту страну своим вторым
читать дальше

домом. Также провожу туры по Индонезии и Непалу. Сопровождаю группу с момента встречи в аэропорту и на протяжении всего тура. Полностью организую ваш быт и проведу по интересным нетуристическим местам. Наша команда — это я моя напарница Наталья, а также наши замечательные местные лицензированные гиды. Именно мы будем сопровождать вас в наших удивительных путешествиях!

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
На машине
2 дня
1 отзыв
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$389 за человека
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
На машине
3 дня
3 отзыва
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
$399 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
1 отзыв
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
$999 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели