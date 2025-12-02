Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, в котором словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской и индийской кухней, где можно будет перекусить.

Затем начнём знакомство со столицей. Узнаем о верованиях, посетив сикхское святилище Гурдвара и индуистский храм Лакшми-Нараян. Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм мира. Посмотрим лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей. К ужину вернёмся на Мэйн Базар.