Описание тура
Организационные детали
Помогаем оформить визу.
Программа тура по дням
Первая встреча с Дели
Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, в котором словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской и индийской кухней, где можно будет перекусить.
Затем начнём знакомство со столицей. Узнаем о верованиях, посетив сикхское святилище Гурдвара и индуистский храм Лакшми-Нараян. Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм мира. Посмотрим лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей. К ужину вернёмся на Мэйн Базар.
Продолжение променада по Дели
После завтрака продолжим променад и на тук-туках доедем к ступенчатому колодцу Аграсен Ки Баоли, признанному архитектурным памятником. Заглянем в популярную прачечную.
Следующей на нашем пути будет гробница Хумаюна, представителя династии Великих Моголов. Этот удивительной красоты мавзолей построен в средние века по заказу вдовы и окружён тенистым парком, словно райским садом. Усыпальница является памятником индо-исламской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.
Увидим Ворота Индии и президентский дворец. Погуляем по садам Лоди и вернёмся на Мэйн Базар.
Отправляемся на автобусе в Джайпур.
Прогулки по Джайпуру
Весь день посвятим великолепному Джайпуру, который из-за цвета зданий называют «розовым городом». Несколько часов проведём, осматривая форт Амбер со множеством помещений, запутанных переходов и коридоров. При желании и за доплату к нему можно подняться на слоне.
Затем погуляем по центру города. Осмотрим богато украшенные дворцы, сделаем впечатляющие фотографии, попробуем освежающий напиток ласси и сладости.
Достопримечательности по дороге в Агру
Позавтракаем и на автобусе доберёмся в Фатехпур-Сикри. В древности это прекрасное место было столицей империи Великих Моголов, а сейчас превратилось в город-призрак, давно покинутый людьми.
Заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть колодец Чанд Баори и храм богини Харшат Мата. Вечером прибудем в Агру и заселимся в семейный бутик-отель. Его номера оформлены в оригинальном стиле, а на крыше расположен уютный ресторан, где мы попробуем блюда раджастанской кухни.
В Агре мы встретим Новый год в одном из ресторанов.
Знакомство с Агрой
Отправимся к визитной карточке Индии — белоснежному мавзолею Тадж-Махал. Его возведению предшествовала трагическая история любви: падишах построил усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.
Продолжим прогулку у мавзолея Итимад-уд-Даула, который из-за схожести прозвали «маленьким Таджем». Увидим грандиозный Красный форт и посетим мраморную мастерскую. Ужинать будем в шикарном ресторане.
Аарти и Варанаси
Ранним утром на поезде поедем в Варанаси, который называют «столицей смерти». Ежедневно сюда стекаются тысячи людей, чтобы умереть на берегах священного Ганга. Считается, что это позволяет прервать цикл перерождений и вознестись в рай.
Заселимся в отель, пообедаем в видовом ресторане. Ближе к закату понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает толпы верующих на берегах реки, названной в её честь. Люди исполняют песни и читают молитвы, священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище! Именно в такой невероятной атмосфере мы встретим Новый 2025 год!
На лодке по Гангу
Сегодня отправимся вдоль русла Ганга на лодке. Увидим многочисленные гхаты — ступени, спускающиеся в священные воды. Понаблюдаем за церемониями кремации и паломниками, совершающими ритуальные омовения. Посетим Маникарника-гхат и древний храм. В завершение дня — ночной переезд в Дели.
Завершение тура
В Дели сегодня отдыхаем, покупаем сувениры и собираемся в дорогу. В этот вечер или на следующий день — трансфер к аэропорту на обратный рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Новогодний ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на лодке по Гангу
- Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
- Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели и обратно в ваш город - от $400
- Питание - от $20 ежедневно + чаевые
- Виза - $50 с оформлением
- Поездка на слоне - $20
- Доплата за 1-местное размещение - $300