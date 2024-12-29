8 дней
Колорит Золотого треугольника Индии и Новый год в священном Варанаси
Познакомиться с архитектурой и ритуалами, поездить на тук-туках и встретить 2025 год на берегу Ганга
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
29 дек в 10:00
$1 200 за человека
5 дней
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
14 окт в 10:00
19 окт в 10:00
$970 за всё до 2 чел.
8 дней
Мозаика культур и традиций: архитектурные шедевры и духовные ценности Индии
Увидеть шоу фонтанов и аарти, покататься на лодке по Гангу и погулять по городу-призраку
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
16 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$1 050 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Мавзолей Хумаюна»
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