8 дней
Мозаика культур и традиций: архитектурные шедевры и духовные ценности Индии
Увидеть шоу фонтанов и аарти, покататься на лодке по Гангу и погулять по городу-призраку
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
16 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$1 050 за билет
14 дней
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
28 апр в 10:00
23 июн в 10:00
$1 350 за человека
11 дней
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
29 дек в 04:00
$1 850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Акшардхам»
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