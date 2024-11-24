Предлагаем вам отправиться навстречу романтическим авантюрным приключениям. Вас ждет ночной тур в Тадж-Махал, да не простой, а в полнолуние.
Под лунным небом вы прочувствуете здешнюю атмосферу и получите незабываемые воспоминания, а еще осмотрите другие достопримечательности Агры.
Под лунным небом вы прочувствуете здешнюю атмосферу и получите незабываемые воспоминания, а еще осмотрите другие достопримечательности Агры.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Откройте для себя Тадж-Махал в совершенно новом свете во время нашего ночного тура в полнолуние из Дели. Вы погрузитесь в загадочную атмосферу и великолепие этого архитектурного шедевра.
Что вас ждет
Рано утром мы отправимся прямиком в Агру, где вместе с опытным гидом вы посетите памятник любви Тадж-Махал, сможете купить сувениры на местном рынке, попробовать местную кухню, а вечером вернетесь в Тадж, чтобы понаблюдать за ним в полнолуние со смотровой площадки. Второй день тура начнется с посещения форта Агры, также известного как Красный форт. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Итмад-Уд-Даула, а после полные впечатления вернетесь в Дели. Важно знать• Обратите внимание: тур в ночь полнолуния доступен пять дней в месяц (два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после ночи полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами ночи полнолуния.
- Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $209
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $249
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $309
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агра
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Итмад-Уд-Даула
Что включено
- Проживание в течение 1 ночи в двухместном номере
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из любой точки Дели, NCR
- Помощь при приезде и отъезде
- Частный гид
- Осмотр достопримечательностей на частном автомобиле с кондиционером и водителем
- Все сборы за парковку, сборы, топливо и налоги
- Бесплатные бутылки с водой и зонтики
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
Похожие туры из Дели
5 дней
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$1 140 за всё до 2 чел.
4 дня
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$435 за человека
2 дня
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$387 за человека