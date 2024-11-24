Откройте для себя Тадж-Махал в совершенно новом свете во время нашего ночного тура в полнолуние из Дели. Вы погрузитесь в загадочную атмосферу и великолепие этого архитектурного шедевра.

Что вас ждет

Рано утром мы отправимся прямиком в Агру, где вместе с опытным гидом вы посетите памятник любви Тадж-Махал, сможете купить сувениры на местном рынке, попробовать местную кухню, а вечером вернетесь в Тадж, чтобы понаблюдать за ним в полнолуние со смотровой площадки. Второй день тура начнется с посещения форта Агры, также известного как Красный форт. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Итмад-Уд-Даула, а после полные впечатления вернетесь в Дели. Важно знать• Обратите внимание: тур в ночь полнолуния доступен пять дней в месяц (два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после ночи полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами ночи полнолуния.