читать дальше

не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую. Фото мои, не от Натальи ☺️