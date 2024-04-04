1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Южный Гоа»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Южный Гоа" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 210. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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