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Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)

Путеводная З.
Путеводная З. – Гид из Гоа
На территории Гоа существуют индуизм и сикхизм, католическое христианство и ислам.

Здесь есть большая иудейская община, а еще Гоа – это «место силы» для последователей растафари.

Вам интересно, как на небольшой территории уживаются представители разных религиозных течений? Мы предлагаем вам посетить удивительно разные храмы, принадлежащие различным конфессиям.

Вы познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете, что у них общего, о чем они спорят.

Эту экскурсию ⛳ можно назвать паломничеством, во время которого несложно убедиться, что Бог един, только пути его постижения у людей разные.

А в конце экскурсии 🧭 встретите закат на холме у подножия католического храма.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $56.3 за человека

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Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)

Что вы увидите

  • Самая большая в Гоа мечеть
  • Католические храмы Old Goa – бывшей столицы португальской колонии
  • Храм Ханумана в Пандами
  • Храм сикхов на севере штата.
Вам интересно, как на небольшой территории Гоа уживаются представители столь разных религиозных течений? Индуисты и католики, сикхи и джайны, мусульмане и даже сторонники индийской православной церкви. Во время экскурсии 🧭 «Пять религий» вы посетите красивейшие 🤩 и при этом удивительно разные храмы Гоа, принадлежащие различным конфессиям.
Вы познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете, что у них общего и в чем предмет их споров. Эту экскурсию ⛳ можно смело назвать паломничеством, во время которого несложно убедиться, что Бог един, и только пути его постижения у людей разные.
Джайнизм – редкая религия, возникшая приблизительно за тысячу лет до начала Новой Эры. Основной ее чертой является соблюдение принципа «ахимса» — ненасилия. Истинному джайну запрещено причинять какой-либо вред любому живому существу. И это накладывает жесткие ограничения на образ жизни последователей джайнизма. Храм джайнов, который мы посетим, построен в Гоа совсем недавно, но хорошо передает атмосферу и настроение этого течения.
По дороге гид расскажет вам, зачем каждому джайну нужна метелочка и повязка для рта, какие профессии запрещены для джайнов и почему некоторые из них ходят голыми.
Мечеть Сафа Масджид в Понде по праву считается одной из самых красивых в Гоа. К сожалению, большая часть комплекса мечети была разрушена, а то, что мы увидим – восстановлено впоследствии. Визитной карточкой мечети является пруд с зеленой водой, а также удивительное гостеприимство и атмосферность этого места, которое передаст вам настроение покоя и умиротворения.
По дороге к мечети гид расскажет вам, что такое Джихад, стоит ли бояться мусульман, каково положение женщины в исламе и другие интересные факты об этой религии.
Сикхизм – довольно молодая религия, все мужчины которой носят фамилию Лев (Сингх), а женщины – Принцесса (Каур). Сикхи – потрясающие воины, доблестные и бесстрашные. Они очень гостеприимны – в знаменитом Золотом Храме сикхов в Амритсаре двери открыты на все четыре стороны, и зайти внутрь может любой человек. Также в храмах в обеденное время вас с радостью бесплатно накормят.
По дороге в Гурудвару гид расскажет вам о том, как священная книга Грант Сахиб стала последним и вечным Гуру общины сикхов, зачем сикхи носят огромные тюрбаны и почему так трудно выучить их священный язык Гурмукхи.
Храм Марути, посвященный богу Хануману, позволит вам познакомиться с индийским ритуалом поклонения божествам. Индийское богослужение называется пуджа, и выполняется по-разному, традиции проведения пуджи в каждом храме хранятся у священнослужителей – браминов, и передаются из поколения в поколение. Вместе с гидом вы сможете зайти в храм и узнать, как простые индусы поклоняются богу – обойти алтарную часть, получить благословение священным огнем и святой водой, поставить на лоб особый знак паломника – теллак, поднести божеству цветы или пожертвовать мелочь на содержание храма.
Гид расскажет вам о том, откуда взялся бог Хануман, какую роль он сыграл в великом индийском эпосе «Рамаяна». Вы сможете насладиться прекрасным видом на реку и город 🏙️ со смотровой площадки храма и пополнить ваш банк фотографий новыми снимками.
И многое-многое другое

В программе:

  • Храм последователей самой редкой и необычной религии Индии — джайнизма
  • Самая древняя мечеть в Гоа Сафа Масджид
  • Храм сихков Гурудвара
  • Индуистский храм Марути, посвященный богу Хануману
  • Индийская православная церковь
  • Встреча заката на холме у подножия католического храма

Место окончания экскурсии:

    Ваш отель
    Что входит
    • Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
    • Сопровождение русского гида
    • Входные билеты во все храмы
    • Обед
    Что не входит
    • Из отелей, находящихся в Морджиме, Ашвеме, Арамболе доплата за экскурсию 5$ —15$ (в зависимости от количества человек).
    • Из отелей, находящихся в Южном Гоа доплата за экскурсию 15$ —30$ (в зависимости от количества человек).
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
    Один Гоа – пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Путеводная З.
    Путеводная З.
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    Путеводная З. проводит ещё 1 экскурсию

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