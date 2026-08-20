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Вам интересно, как на небольшой читать дальше уменьшить территории уживаются представители разных религиозных течений? Мы предлагаем вам посетить удивительно разные храмы, принадлежащие различным конфессиям.



Вы познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете, что у них общего, о чем они спорят.



Эту экскурсию можно назвать паломничеством, во время которого несложно убедиться, что Бог един, только пути его постижения у людей разные. А в конце экскурсии встретите закат на холме у подножия католического храма. На территории Гоа существуют индуизм и сикхизм, католическое христианство и ислам. Здесь есть большая иудейская община, а еще Гоа – это «место силы» для последователей растафари.Вам интересно, как на небольшой

Путеводная Звезда Ваш гид в Гоа Задать вопрос Групповая экскурсия $56.30 за человека 🇷🇺 русский 10 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вам интересно, как на небольшой территории Гоа уживаются представители столь разных религиозных течений? Индуисты и католики, сикхи и джайны, мусульмане и даже сторонники индийской православной церкви. Во время экскурсии «Пять религий» вы посетите красивейшие и при этом удивительно разные храмы Гоа, принадлежащие различным конфессиям. Вы познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете, что у них общего и в чем предмет их споров. Эту экскурсию можно смело назвать паломничеством, во время которого несложно убедиться, что Бог един, и только пути его постижения у людей разные. Джайнизм – редкая религия, возникшая приблизительно за тысячу лет до начала Новой Эры. Основной ее чертой является соблюдение принципа «ахимса» — ненасилия. Истинному джайну запрещено причинять какой-либо вред любому живому существу. И это накладывает жесткие ограничения на образ жизни последователей джайнизма. Храм джайнов, который мы посетим, построен в Гоа совсем недавно, но хорошо передает атмосферу и настроение этого течения. По дороге гид расскажет вам, зачем каждому джайну нужна метелочка и повязка для рта, какие профессии запрещены для джайнов и почему некоторые из них ходят голыми. Мечеть Сафа Масджид в Понде по праву считается одной из самых красивых в Гоа. К сожалению, большая часть комплекса мечети была разрушена, а то, что мы увидим – восстановлено впоследствии. Визитной карточкой мечети является пруд с зеленой водой, а также удивительное гостеприимство и атмосферность этого места, которое передаст вам настроение покоя и умиротворения. По дороге к мечети гид расскажет вам, что такое Джихад, стоит ли бояться мусульман, каково положение женщины в исламе и другие интересные факты об этой религии. Сикхизм – довольно молодая религия, все мужчины которой носят фамилию Лев (Сингх), а женщины – Принцесса (Каур). Сикхи – потрясающие воины, доблестные и бесстрашные. Они очень гостеприимны – в знаменитом Золотом Храме сикхов в Амритсаре двери открыты на все четыре стороны, и зайти внутрь может любой человек. Также в храмах в обеденное время вас с радостью бесплатно накормят. По дороге в Гурудвару гид расскажет вам о том, как священная книга Грант Сахиб стала последним и вечным Гуру общины сикхов, зачем сикхи носят огромные тюрбаны и почему так трудно выучить их священный язык Гурмукхи. Храм Марути, посвященный богу Хануману, позволит вам познакомиться с индийским ритуалом поклонения божествам. Индийское богослужение называется пуджа, и выполняется по-разному, традиции проведения пуджи в каждом храме хранятся у священнослужителей – браминов, и передаются из поколения в поколение. Вместе с гидом вы сможете зайти в храм и узнать, как простые индусы поклоняются богу – обойти алтарную часть, получить благословение священным огнем и святой водой, поставить на лоб особый знак паломника – теллак, поднести божеству цветы или пожертвовать мелочь на содержание храма. Гид расскажет вам о том, откуда взялся бог Хануман, какую роль он сыграл в великом индийском эпосе «Рамаяна». Вы сможете насладиться прекрасным видом на реку и город со смотровой площадки храма и пополнить ваш банк фотографий новыми снимками. И многое-многое другое В программе: - Храм последователей самой редкой и необычной религии Индии — джайнизма - Самая древняя мечеть в Гоа Сафа Масджид - Храм сихков Гурудвара - Индуистский храм Марути, посвященный богу Хануману - Индийская православная церковь - Встреча заката на холме у подножия католического храма Место окончания экскурсии: Ваш отель

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