Вам интересно, как на небольшой территории Гоа уживаются представители столь разных религиозных течений? Индуисты и католики, сикхи и джайны, мусульмане и даже сторонники индийской православной церкви. Во время экскурсии 🧭 «Пять религий» вы посетите красивейшие 🤩 и при этом удивительно разные храмы Гоа, принадлежащие различным конфессиям.

Вы познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете, что у них общего и в чем предмет их споров. Эту экскурсию ⛳ можно смело назвать паломничеством, во время которого несложно убедиться, что Бог един, и только пути его постижения у людей разные.

Джайнизм – редкая религия, возникшая приблизительно за тысячу лет до начала Новой Эры. Основной ее чертой является соблюдение принципа «ахимса» — ненасилия. Истинному джайну запрещено причинять какой-либо вред любому живому существу. И это накладывает жесткие ограничения на образ жизни последователей джайнизма. Храм джайнов, который мы посетим, построен в Гоа совсем недавно, но хорошо передает атмосферу и настроение этого течения.

По дороге гид расскажет вам, зачем каждому джайну нужна метелочка и повязка для рта, какие профессии запрещены для джайнов и почему некоторые из них ходят голыми.

Мечеть Сафа Масджид в Понде по праву считается одной из самых красивых в Гоа. К сожалению, большая часть комплекса мечети была разрушена, а то, что мы увидим – восстановлено впоследствии. Визитной карточкой мечети является пруд с зеленой водой, а также удивительное гостеприимство и атмосферность этого места, которое передаст вам настроение покоя и умиротворения.

По дороге к мечети гид расскажет вам, что такое Джихад, стоит ли бояться мусульман, каково положение женщины в исламе и другие интересные факты об этой религии.

Сикхизм – довольно молодая религия, все мужчины которой носят фамилию Лев (Сингх), а женщины – Принцесса (Каур). Сикхи – потрясающие воины, доблестные и бесстрашные. Они очень гостеприимны – в знаменитом Золотом Храме сикхов в Амритсаре двери открыты на все четыре стороны, и зайти внутрь может любой человек. Также в храмах в обеденное время вас с радостью бесплатно накормят.

По дороге в Гурудвару гид расскажет вам о том, как священная книга Грант Сахиб стала последним и вечным Гуру общины сикхов, зачем сикхи носят огромные тюрбаны и почему так трудно выучить их священный язык Гурмукхи.

Храм Марути, посвященный богу Хануману, позволит вам познакомиться с индийским ритуалом поклонения божествам. Индийское богослужение называется пуджа, и выполняется по-разному, традиции проведения пуджи в каждом храме хранятся у священнослужителей – браминов, и передаются из поколения в поколение. Вместе с гидом вы сможете зайти в храм и узнать, как простые индусы поклоняются богу – обойти алтарную часть, получить благословение священным огнем и святой водой, поставить на лоб особый знак паломника – теллак, поднести божеству цветы или пожертвовать мелочь на содержание храма.

Гид расскажет вам о том, откуда взялся бог Хануман, какую роль он сыграл в великом индийском эпосе «Рамаяна». Вы сможете насладиться прекрасным видом на реку и город 🏙️ со смотровой площадки храма и пополнить ваш банк фотографий новыми снимками.

И многое-многое другое

В программе:

Храм последователей самой редкой и необычной религии Индии — джайнизма

Самая древняя мечеть в Гоа Сафа Масджид

Храм сихков Гурудвара

Индуистский храм Марути, посвященный богу Хануману

Индийская православная церковь

Встреча заката на холме у подножия католического храма

Место окончания экскурсии:

Ваш отель