Поездка в Хампи и Бадами длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура и осмотра достопримечательностей 🏛️. Бадами – cтолица царства Чалукья, которое процветало в 4-7 вв. н. э., а сейчас небольшой город 🏙️ в центральной Карнатаке. Знаменит своими четырьмя скальными храмами, вырубленными в горе из красноватого песчанника (каждая скала посвящена определенному божеству), и священными озером вокруг этих пещер. Хампи сейчас – это небольшое поселение в соседнем с Гоа штате Карнатака, включающее территорию с храмовыми комплексами и памятниками эпохи великой империи.

Первый день

Бадами. Во время долгой, но живописной дороги в Бадами гид познакомит вас с основными идеями и понятиями индуизма и джайнизма – двух религиозных учений, повлиявших на архитектуру древнего города. По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале. Первые три – индуистские храмы, посвященные богам Шиве и Вишну, а последний был воздвигнут в честь двадцати четырех Тиртханкар – великих джайнистских учителей (“тиртха” дословно переводится с санскрита как “озеро, река”, а “нкара” – “проводник, учитель”). Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма (они располагаются на одной линии один под другим), мы будем любоваться прекрасно сохранившимися на стенах этих пещер древними резными изображениями богов и древних учителей индуизма и джайнизма.

Там же открывается удивительный вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, жило страшное чудовище.

После обеда и недолгого переезда мы оказывается в Хампи, где перед нами открывается удивительная возможность встретить заход солнца на одной из самых высоких точек этого заповедника, откуда открывается вид на всю территорию древнего памятника (поистине впечатляющее по своей красоте и величию зрелище!).

Второй день

Мы посетим большой храмовый комплекс Виттала со знаменитыми поющими колоннами, которые, словно небывалый музыкальный инструмент, издают звуки разного тона, если ударить по колоннам определенным образом. Осмотрим «визитную карточку» Хампи – каменную колесницу – и постройки, предназначенные для правителей и их прекрасных жен (купальня императрицы, «шкатулка» для ее драгоценностей размером с дом, беседка Лотоса…). «Считаем» со стен Храма Тысячи Рам увековеченный в камне сюжет древнего эпического сказания «Рамаяна». И, конечно, посетим одно из самых намоленных шиваистских мест – храмовый комплекс Вирупакша. По легенде, когда-то давно именно в этой местности жил мудрец, обладавший даром пророчества и предсказавший появление и расцвет великой империи Виджаянагар. Говорят, в этом действующем комплексе вы сможете получить благословение самого Шивы-Вирупакши и ее жены, прекрасной Парвати-Пампы, на счастливую семейную жизнь и рождение детей. А если повезет, здесь же вас благословит своим хоботом храмовая священная слониха 😃

После вкусного ужина мы отправимся обратно в Гоа.