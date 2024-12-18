11 часов
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе (Кандолим, Калангут, Бага, Анжуна, Вагатор), все входные билеты, джиппинг, обед на плантации, сопровождение русского гида»
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$45 за человека
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего места проживания
«В зависимости от размера группы поездка пройдёт на легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30 и 15:30
Завтра в 08:30
29 дек в 08:30
$40 за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Один Гоа - пять религий
Узнайте, как на небольшой территории Гоа уживаются представители пяти религий. Посетите храмы и узнайте об их традициях и верованиях
Начало: Ваш отель
Расписание: ПН, ЧТ в 08:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$56.30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 декабря 2024Хорошая экскурсия. За один день побывать в дикой природе, а затем увидеть старый город. Хороший маршрут. Рекомендую обувать удобную обувь на водопадах скользкие камни. Был гид Яна. Рассказывала интересно, отвечала на все вопросы.
- ЛЛариса15 декабря 2024Отличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремя, по части трансфера все
- ЕЕвгений5 декабря 2024Отличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду Яне, привезла нас на водопад
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 56.30. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Гоа с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Гоа и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!