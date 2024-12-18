Экскурсии на микроавтобусе в Гоа с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Гоа на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
32 отзыва
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе (Кандолим, Калангут, Бага, Анжуна, Вагатор), все входные билеты, джиппинг, обед на плантации, сопровождение русского гида»
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$45 за человека
Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего места проживания
«В зависимости от размера группы поездка пройдёт на легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30 и 15:30
Завтра в 08:30
29 дек в 08:30
$40 за человека
Один Гоа - пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Один Гоа - пять религий
Узнайте, как на небольшой территории Гоа уживаются представители пяти религий. Посетите храмы и узнайте об их традициях и верованиях
Начало: Ваш отель
Расписание: ПН, ЧТ в 08:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$56.30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Хорошая экскурсия. За один день побывать в дикой природе, а затем увидеть старый город. Хороший маршрут. Рекомендую обувать удобную обувь на водопадах скользкие камни. Был гид Яна. Рассказывала интересно, отвечала на все вопросы.
  • Л
    Лариса
    15 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремя, по части трансфера все
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    замечательно. Водопад просто чудесен, нашу группу привезли одной из первой, людей там было ещё мало, а вот когда уходили уже яблоку негде было упасть- в общем, время посещения было определено грамотно. На плантации тоже очень понравилось, по некоторым специям в части как они растут, сделала открытие, если честно, представляла их иначе))) Индианка, ктр вела экскурсию, говорила на русском и так хорошо шутила на русском, пять баллов) Отдельное спасибо гиду Роману- так интересно на экскурсии мне не было давно, столько любопытных деталей, историй) Сразу ощущается его любовь к стране, опыт и неподдельное желание поделиться с нами интересными фактами, конечно, стоит самой высокой оценки. Когда вернулась в отель- мучила часа три друзей, ктр со мной не поехали, по теме- а вы знали, что))) Столько всего запомнилось, потому что Роман ведёт не просто рассказ, а строит диалог с группой, подаёт инфо в лёгкой форме. В общем, большое спасибо!

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  • Е
    Евгений
    5 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду Яне, привезла нас на водопад
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    первыми, искупались, пофоторграфировались, дальше начался ад из толп местных индусов, Яна кладезь информации, отвечала на все вопросы, профессионально вела экскурсию, давала рекомендации что и где можно покупать, рекомендую всем 👍

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Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На микроавтобусе»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
  2. Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
  3. Один Гоа - пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 56.30. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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