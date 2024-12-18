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замечательно. Водопад просто чудесен, нашу группу привезли одной из первой, людей там было ещё мало, а вот когда уходили уже яблоку негде было упасть- в общем, время посещения было определено грамотно. На плантации тоже очень понравилось, по некоторым специям в части как они растут, сделала открытие, если честно, представляла их иначе))) Индианка, ктр вела экскурсию, говорила на русском и так хорошо шутила на русском, пять баллов) Отдельное спасибо гиду Роману- так интересно на экскурсии мне не было давно, столько любопытных деталей, историй) Сразу ощущается его любовь к стране, опыт и неподдельное желание поделиться с нами интересными фактами, конечно, стоит самой высокой оценки. Когда вернулась в отель- мучила часа три друзей, ктр со мной не поехали, по теме- а вы знали, что))) Столько всего запомнилось, потому что Роман ведёт не просто рассказ, а строит диалог с группой, подаёт инфо в лёгкой форме. В общем, большое спасибо!