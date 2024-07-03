Необычные дома в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Гоа на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Португальское наследие Гоа
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30 и 15:30
Завтра в 08:30
29 дек в 08:30
$40 за человека
Фотопрогулка по Маргао - столице Южного Гоа
Пешая
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маргао
Откройте для себя Маргао, культурную столицу Южного Гоа. Насладитесь архитектурой, посетите уютные кафе и получите яркие фотографии на память
Начало: В центре Маргао
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
от $100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Необычные дома»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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