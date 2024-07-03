6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30 и 15:30
Завтра в 08:30
29 дек в 08:30
$40 за человека
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маргао
Откройте для себя Маргао, культурную столицу Южного Гоа. Насладитесь архитектурой, посетите уютные кафе и получите яркие фотографии на память
Начало: В центре Маргао
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
от $100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Необычные дома»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
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