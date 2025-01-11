читать дальше

живой беседы: узнали об истории, религии, порассуждали о философии. Остановки на передышки были очень своевременными. Экскурсия интересная, организаторы супер. До начала экскурсии были в активном контакте с Марией (ответила на многие вопросы). Благодарим! Рекомендуем данную экскурсию и организатора.