6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес»
21 янв в 15:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
«Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$40 за человека
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Краски Панаджи
Увидеть главные достопримечательности столицы Гоа в её старинных и современных кварталах
Начало: От места вашего проживания
«Центральную улицу 18 июня с популярными магазинчиками — её название происходит от памятной для Индии даты»
28 янв в 08:00
4 фев в 08:00
210$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 января 2025Нам все понравилось! Замечательная экскурсия, будем рекомендовать друзьям, спасибо Рассказ был увлекательным и маршрут простроен очень грамотно
- ЮЮлия9 января 2025Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом Натальей, услышали очень много
- ЕЕкатерира27 декабря 2024Добрый день! Выбрали экскурсию, чтобы с комфортом прокатиться и познакомиться с Гоа. Экскурсовод Алексей очень интересный рассказчик. Экскурсия прошла в формате
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гоа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод