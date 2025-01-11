Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Гоа на русском языке, цены от $40, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес»
21 янв в 15:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
«Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$40 за человека
Краски Панаджи
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Краски Панаджи
Увидеть главные достопримечательности столицы Гоа в её старинных и современных кварталах
Начало: От места вашего проживания
«Центральную улицу 18 июня с популярными магазинчиками — её название происходит от памятной для Индии даты»
28 янв в 08:00
4 фев в 08:00
210$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 января 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Нам все понравилось! Замечательная экскурсия, будем рекомендовать друзьям, спасибо Рассказ был увлекательным и маршрут простроен очень грамотно
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
    Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом Натальей, услышали очень много
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    интересных историй про наследие Гоа. В конце прогулялись по моллу, можно купить что то спортивное для себя, поесть и нарисовать мехенди например) рекомендую👍🏻

    Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидомОчень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом
  • Е
    Екатерира
    27 декабря 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Добрый день! Выбрали экскурсию, чтобы с комфортом прокатиться и познакомиться с Гоа. Экскурсовод Алексей очень интересный рассказчик. Экскурсия прошла в формате
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    живой беседы: узнали об истории, религии, порассуждали о философии. Остановки на передышки были очень своевременными. Экскурсия интересная, организаторы супер. До начала экскурсии были в активном контакте с Марией (ответила на многие вопросы). Благодарим! Рекомендуем данную экскурсию и организатора.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Улицы и переулки»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
  2. Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
  3. Краски Панаджи
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гоа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод