12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
16 янв в 04:30
17 янв в 04:30
$75 за человека
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
16 янв в 05:00
$75 за человека
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 января 2025Все понравилось, гид Елена отлично все провела. Программа интересная.
- ЕЕкатерина17 декабря 2024Великолепный гид Наталья! Организационные вопросы так же на высшем уровне. Все во время. О личная экскурсия. Рекомендую
- ЕЕкатерина7 ноября 2024Экскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал нам о культуре и быте
- ААлександр30 октября 2024Несмотря на кажущееся слабое наполнение (всего две локации) экскурсия понравилась. Гид Роман обладает глубокими познаниями по части Индии и местной культуры, веры. Спасибо за интересную лекцию и комфортную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пляж Палолем»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
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