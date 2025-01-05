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Индии, прошла на одном дыхании. Мы даже не заметили, как пролетело время. Так же, большое спасибо организатору экскурсии Александру за внимательность и оперативное реагирование на наши запросы. Команда очень профессиональная! Рекомендуем эту компанию всем, кто хочет узнать всё об Индии!