Пляж Палолем – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Палолем» в Гоа на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
На машине
31 отзыв
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
На священную родину Шивы: от Мурдешвара до райского Палолема
Погрузитесь в мир древних традиций и религиозных обрядов, посетив священные места штата Карнатака и завершив путешествие на пляже Палолем
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
16 янв в 04:30
17 янв в 04:30
$75 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
1 отзыв
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
16 янв в 05:00
$75 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
    Все понравилось, гид Елена отлично все провела. Программа интересная.
  • Е
    Екатерина
    17 декабря 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Великолепный гид Наталья! Организационные вопросы так же на высшем уровне. Все во время. О личная экскурсия. Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Экскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал нам о культуре и быте
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    Индии, прошла на одном дыхании. Мы даже не заметили, как пролетело время. Так же, большое спасибо организатору экскурсии Александру за внимательность и оперативное реагирование на наши запросы. Команда очень профессиональная! Рекомендуем эту компанию всем, кто хочет узнать всё об Индии!

    Экскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал намЭкскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал намЭкскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал намЭкскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал намЭкскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал намЭкскурсия просто великолепная, благодаря нашему гиду Роману, который с увлечением и огромным багажем знаний рассказал нам
  • А
    Александр
    30 октября 2024
    На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
    Несмотря на кажущееся слабое наполнение (всего две локации) экскурсия понравилась. Гид Роман обладает глубокими познаниями по части Индии и местной культуры, веры. Спасибо за интересную лекцию и комфортную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пляж Палолем»

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  1. На священную родину Шивы: Мурдешвар, Гокарна и райский пляж Палолем
  2. Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
  3. Райские пляжи Южного Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Пляж Палолем" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 75. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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