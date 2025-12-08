Мои заказы

Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)

Приглашаем вас на морскую прогулку, где время замирает в золотом свете рассвета или заката.

Вы увидите играющих в дикой природе дельфинов, проплывете мимо знаменитого замка и исторического форта, а также сможете попробовать морскую рыбалку с удочкой. В завершение вас ждет освежающее купание в океане.
Описание водной прогулки

Эта морская прогулка станет одним из самых ярких впечатлений вашего отдыха. Представьте: золотистые лучи восходящего или заходящего солнца окрашивают водную гладь, а в этой волшебной атмосфере рядом с катером появляются стайки игривых дельфинов. Вы сможете наблюдать за этими грациозными созданиями в их естественной среде обитания. Маршрут пролегает вдоль живописного побережья, где вы увидите контрасты гоанской истории - от величественного замка миллионера до древних стен форта Агуада. Для любителей активного отдыха мы подготовили оборудование для морской рыбалки, вы также сможете искупаться в океане. Важная информация:
На лодке есть колонка — включайте свои треки для настроения.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Лодка с экипажем
  • Снаряжение для рыбалки
  • Ром, пиво, вода, напитки
  • Легкие закуски и фрукты
Что не входит в цену
  • Трансфер из Анджуны, Вагатора, Сиолима, Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя - по запросу
  • Трансфер из южного Гоа - по запросу
  • При группе больше 6 человек - +35$/чел
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • На лодке есть колонка - включайте свои треки для настроения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

