Эта морская прогулка станет одним из самых ярких впечатлений вашего отдыха. Представьте: золотистые лучи восходящего или заходящего солнца окрашивают водную гладь, а в этой волшебной атмосфере рядом с катером появляются стайки игривых дельфинов. Вы сможете наблюдать за этими грациозными созданиями в их естественной среде обитания. Маршрут пролегает вдоль живописного побережья, где вы увидите контрасты гоанской истории - от величественного замка миллионера до древних стен форта Агуада. Для любителей активного отдыха мы подготовили оборудование для морской рыбалки, вы также сможете искупаться в океане. Важная информация:

На лодке есть колонка — включайте свои треки для настроения.