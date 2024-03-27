Экскурсии по пещерам Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Увидеть топовые места города, прокатиться на пароме и посетить древние индуистские пещеры
Начало: У отеля Тадж-Махал
«Вы услышите его историю и посетите пещерный храмовый комплекс, высеченный монахами в 5-8 веках»
21 июля в 08:00
23 июля в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
«В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте по древним пещерам, которые впечатлят вас искусными скульптурами и резьбой по камню»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
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    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
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    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе
  • М
    Марина
    21 января 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
  2. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
  3. Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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