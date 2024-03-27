1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Увидеть топовые места города, прокатиться на пароме и посетить древние индуистские пещеры
Начало: У отеля Тадж-Махал
«Вы услышите его историю и посетите пещерный храмовый комплекс, высеченный монахами в 5-8 веках»
21 июля в 08:00
23 июля в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
«В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте по древним пещерам, которые впечатлят вас искусными скульптурами и резьбой по камню»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
- ММарина21 января 2024Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Пещеры»
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