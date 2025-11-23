Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
10 фев в 08:00
12 фев в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
«Освежающая горная Лонавала — любимое направление жителей Мумбаи для путешествия выходного дня»
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
- ММария23 ноября 2025Аниса - прекрасный русскоязычный гид. Отличное и очень глубокое знание материала. Хорошо продуманный маршрут, чистая машина и аккуратный водитель.
- ННадежда17 июля 2025Потрясающая природа нацонального парка, скандалстки - макаки, древние буддистские храмы, сверкающая пагода и взирающий на все это, спокойный и мудрый
- ППавел4 марта 2025Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
- ППавел25 февраля 2025Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она
