Познавательные экскурсии на природе в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
10 фев в 08:00
12 фев в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
«Освежающая горная Лонавала — любимое направление жителей Мумбаи для путешествия выходного дня»
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 ноября 2025
    Из Мумбаи - в горный район Лонавала
    Аниса - прекрасный русскоязычный гид. Отличное и очень глубокое знание материала. Хорошо продуманный маршрут, чистая машина и аккуратный водитель.
    Что необходимо
    читать дальше

    учитывать. Дорога в общей сумме заняла 6 часов. Сама экскурсия - 4. По дороге от гида все 6 часов узнавали много интересного и о самой Индии, и о конкретном районе.

  • Н
    Надежда
    17 июля 2025
    Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
    Потрясающая природа нацонального парка, скандалстки - макаки, древние буддистские храмы, сверкающая пагода и взирающий на все это, спокойный и мудрый
    читать дальше

    Будда - всё это ждет вас в этом увлекательном путешествии. Спасибо Анисе за профессионализм и огромный объем знаний в вопросе местных религий, культов и обычаев, которым она щедро поделится с вами на этой экскурсии.

  • П
    Павел
    4 марта 2025
    Из Мумбаи - в горный район Лонавала
    Очень интересная экскурсия на целый день, одна из самых запоминающихся из всех, что мы посетили в Мумбаи. Подойдёт в первую
    читать дальше

    очередь тем, кто интересуется историей и хоть немного в курсе, что такое буддизм. Пещеры Карла и Бхеджа производят сильное впечатление, а в прекрасном сопровождении Анисы, которая могла во всех деталях рассказать буквально о каждом рельефе, это было просто выше всяких похвал. Форт Лохагад не менее интересен, обязательно рекомендую к посещению. Но остерегайтесь обезьян - одна стащила у нас сладости, ловкость рук и никакого мошенничества:) Особая физическая подготовка для визита во все указанные места не требуется. Ступенек много, но всегда есть возможность постоять и отдышатся

  • П
    Павел
    25 февраля 2025
    Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
    Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она
    читать дальше

    зарекомендовала себя как человек, глубоко знающий тему и влюблённый в город. Она с большим энтузиазмом рассказывала и показывала всё, что нас интересовало, и это было так заразительно, что хотелось видеть ещё и ещё больше. Благодаря Анисе мы влюбились в Мумбаи и наверняка захотим приехать снова. Она идеально спланировала все дни, что самое приятное - с учётом наших дополнительных пожеланий. Экскурсии были выстроены логично, время в пути от одной локации к другой не проходило зря - Аниса рассказывала и рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Не было ощущения скомканности и суеты, она давала достаточно свободного времени, чтобы спокойно всё осмотреть. Очень знающий специалист, которая сделала наш отдых в Мумбаи незабываемым

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мумбаи и остров Элефанта за 1 день;
  2. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный;
  3. Из Мумбаи - в горный район Лонавала.
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Ворота Индии;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в январе 2026
Сейчас в Мумбаи в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 320. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 12 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март