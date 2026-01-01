Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
20 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Завтра в 07:30
20 янв в 07:30
$69 за человека
Индивидуальная
На Бали: от адреналина до релакса
Отправиться из Убуда погонять на квадроциклах, а после отдохнуть на массаже или в парке бабочек
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
от $130 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Убуде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Убуду в январе 2026
Сейчас в Убуде в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март