Полезная информация о Дублине

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Местное время в Дублине
19:0044
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇪 Ирландия
Название городаДублин
По-английскиDublin
Это столицаДублин является столицей Ирландии
Население города1 024 027 чел.
АэропортДублин DUB
Часовой поясEurope/Dublin
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Дублин на карте

Дублин фото города
Дублин

Популярные экскурсии в Дублине

Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
220
за чел.
Знакомство с замками Ирландии на фоне незабываемой природы этой замечательной страны.
По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни
300
за чел.
Посещение "средневековой мили" города Килкенни
Обзорная экскурсия по Дублину
Обзорная экскурсия по Дублину
150
за чел.
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
380
за чел.
С Дублином на «ты»
С Дублином на «ты»
5
14 отзывов
120
за чел.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
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