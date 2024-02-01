В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Индивидуальный тур в Рейкьявике

Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище

5
1 отзыв
Приглашаем в сердце северной природы — удивительную и чарующую Исландию.

В программу входят 3 традиционных кольцевых маршрута: «Золотое кольцо» на юго-западе, «Бриллиантовое кольцо» на севере и «Серебряное кольцо» на северо-западе страны. Мы будем много передвигаться пешком. Вы полюбуетесь национальными парками, вулканами, гейзерами, водопадами и скалами.

Сможете искупаться в тёплых источниках и реке, услышать местные мифы и отыскать морских котиков и тюленей.
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Ближайшие даты:
16
июл
26
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, термос, купальные принадлежности, полотенце и аптечку.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту и отвезём к месту проживания.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Золотое кольцо

Сегодня будем путешествовать по «Золотому кольцу» Исландии, пройдём пешком около 7 км. Посетим сердце острова — национальный парк Тингведлир, где с 10 по 18 века собирался местный парламент, долину извергающихся гейзеров.

Увидим впечатляющие масштабами водопады Гюдльфосс и Факси. После треккинга погреемся в тёплых водах (около 40° С) реки Рейкъядалур.

Золотое кольцоЗолотое кольцоЗолотое кольцоЗолотое кольцо
3 день

Южное побережье

Нам предстоит переход вдоль южного побережья протяжённостью 4 км, остальное расстояние мы преодолеем на машине. Побываем у одного из самых известных и фотографируемых водопадов — Сельяландифосса и у не менее знаменитого водопада Скоугафосс, расположенного в утёсах.

Пройдём вдоль реки Скоугау, восхитимся величественными скалами Дирхолей и причудливыми базальтовыми колоннами, которые называют «пальцами тролля». Прогуляемся по пляжу с чёрным песком и искупаемся в естественном бассейне у подножия вулкана Эйяфлатйокудль.

Завершим день в каньоне Фьярдрарглуфюр. В этих живописных местах сняли множество фильмов и музыкальных клипов.

Южное побережьеЮжное побережьеЮжное побережьеЮжное побережье
4 день

Национальный парк Скафтафедль

Утром отправимся в национальный парк Скафтафедль. Увидим фантастической красоты водопад Свартифосс среди чёрных скал и ледниковую лагуну Йокусарлон, где желающие за доплату смогут прокатиться на судне-амфибии.

Затем заглянем в городок датских купцов Дьюпивогюр. Прогуляемся по порту и увидим местную диковинку — каменные копии яиц гнездящихся в этих краях птиц.

Национальный парк СкафтафедльНациональный парк СкафтафедльНациональный парк СкафтафедльНациональный парк Скафтафедль
5 день

Бриллиантовое кольцо

Этот день посвятим восточной части острова, где расположено «Бриллиантовое кольцо» Исландии. Посетим озеро Лагарфльоут, в котором, по легенде, обитает мифический змей. Побываем у водопадов Хейнгифосс и Литланесфосс, полюбуемся фантастическими пейзажами базальтового каньона Студлагил.

Бриллиантовое кольцоБриллиантовое кольцоБриллиантовое кольцоБриллиантовое кольцо
6 день

Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»

Продолжим исследовать «Бриллиантовое кольцо» и пройдём пешком 6 км. Нас ждут водопады Сельфосс и Деттифосс. Второй считается самым мощным в Европе.

Дальнейший трек будет пролегать вдоль лавовых образований к живописной Красной горе. Мы увидим озеро Вити, образовавшееся в кратере вулкана, и долину Хверир с дымящимися гейзерами и бурлящими грязевыми котлами.

За доплату желающие смогут искупаться в горячих источниках у озера Миватн. Вечером осмотрим удивительный «Божий водопад» — Годафосс и заглянем в «северную столицу» Исландии — Акюрейри.

Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»
7 день

Мыс Ватнес

В первой половине дня съездим к мысу Ватнес. Отыщем скалу в форме мамонта, найдём лежбища морских котиков и тюленей. Затем поедем на западное побережье острова.

Мыс ВатнесМыс ВатнесМыс ВатнесМыс Ватнес
8 день

Западное побережье

Исследуем полуостров Снайфедльснес, где находится самая западная точка страны. Прогуляемся по пляжу с жёлтым песком, осмотрим кратер потухшего вулкана, скалы, где собираются стаи птиц, и естественную арку Гатклеттур, нависающую над морем. Искупаемся в горячих источниках и пройдёмся по улочкам уютного порта Стиккисхоульмюр.

Западное побережьеЗападное побережьеЗападное побережьеЗападное побережье
9 день

Серебряное кольцо

Завершим путешествие треккингом по «Серебряному кольцу». Приготовьтесь к 7-километровой прогулке к водопадам Глимюр и Хрёйнфоссар. Вечером пройдёмся по улочкам Рейкьявика, полюбуемся причудливыми скульптурами и лютеранской церковью Хадльгримскиркья — четвёртым по высоте здании в Исландии.

Серебряное кольцоСеребряное кольцоСеребряное кольцоСеребряное кольцо
10 день

Завершающий день

Утром отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: международный аэропорт Кеблавик, 18:00
Завершение: международный аэропорт Кеблавик, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
1 фев 2024
Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и во многом,благодаря нашему замечательному Трэвел Гуру-Олегу Баранову! Это действительно Профессионал,искренне увлеченный своим делом,всегда позитивный и энергичный,он сумел открыть нам все самое интересное,что только можно посмотреть в Исландии,с ее потрясающе разнообразной природой и, порой,просто неземными пейзажами! Спасибо всей команде за отлично составленную программу,четкую и продуманную организацию, очень комфортную простоту проживания. Спасибо огромное Олегу,что сумел объединить нас,таких разных,в один дружный коллектив,что грамотно организовал наш быт,включая проживание,передвижения,и,конечно,замечательные завтраки и ужины!)) Очень понравилось,как Олег тактично и умело разруливал возникающие ситуации,учитывая желания всех участников группы… И еще,буквально на ходу,так корректировал наши передвижения,что мы умудрились посмотреть даже больше и интереснее локаций,чем заявлено в программе! Спасибо всей нашей замечательной группе за доброжелательность и поддержку друг друга! И я уверен,что благодаря нам всем,погода на протяжении всего нашего путешествия стояла солнечная,теплая и по настоящему летняя! Желаю всем успехов и побольше интересных путешествий, а команде-процветания и благодарных туристов!))

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