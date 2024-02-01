Нам предстоит переход вдоль южного побережья протяжённостью 4 км, остальное расстояние мы преодолеем на машине. Побываем у одного из самых известных и фотографируемых водопадов — Сельяландифосса и у не менее знаменитого водопада Скоугафосс, расположенного в утёсах.

Пройдём вдоль реки Скоугау, восхитимся величественными скалами Дирхолей и причудливыми базальтовыми колоннами, которые называют «пальцами тролля». Прогуляемся по пляжу с чёрным песком и искупаемся в естественном бассейне у подножия вулкана Эйяфлатйокудль.

Завершим день в каньоне Фьярдрарглуфюр. В этих живописных местах сняли множество фильмов и музыкальных клипов.