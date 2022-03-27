Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия для тех, кто готов взвалить на свои плечи ответственность за судьбу всего мира! Ваше первое полевое задание начнётся в районе проспекта Рамбла (La Rambla), в самом сердце Барселоны. А помогать вам будет робот ЭЛВИС.

Впереди ждут разные задания. Например, вам предстоит отыскать спрятанную в запутанных улочках церковь святой Анны и музей современного искусства. Вы доберетесь до старинной церкви Богоматери Вифлиемской. Посетите готический собор Санта Мария дель Пи и другие уголки Барселоны, о которых вам, агент, пока знать нельзя.

Выполняйте инструкции верного помощника, исследуйте улочки каталонского города и не позвольте злоумышленникам исполнить свой план.

Удачи, агент!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).