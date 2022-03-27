Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны

Агент 007

Квест
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь Каталонии, центральная площадь Барселоны
  • Церковь святой Анны
  • Музей современного искусства
  • Старинная церковь Богоматери Вифлиемской
  • Готический собор Санта Мария дель Пи
  • и другие уголки Барселоны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия для тех, кто готов взвалить на свои плечи ответственность за судьбу всего мира! Ваше первое полевое задание начнётся в районе проспекта Рамбла (La Rambla), в самом сердце Барселоны. А помогать вам будет робот ЭЛВИС.
Впереди ждут разные задания. Например, вам предстоит отыскать спрятанную в запутанных улочках церковь святой Анны и музей современного искусства. Вы доберетесь до старинной церкви Богоматери Вифлиемской. Посетите готический собор Санта Мария дель Пи и другие уголки Барселоны, о которых вам, агент, пока знать нельзя.
Выполняйте инструкции верного помощника, исследуйте улочки каталонского города и не позвольте злоумышленникам исполнить свой план.
Удачи, агент!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии
Завершение: Plaça del Pi, 7
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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