Найдено 3 экскурсии в категории « Музей современного искусства » в Барселоне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Квест Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время €10 за человека Пешая 2 часа Фотопрогулка до 1 чел. Фотопрогулка по Барселоне Начало: Французский вокзал Расписание: Ежедневно, по договоренности €200 за экскурсию Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Знакомство с Барселоной Начало: Pg. de Gràcia, 1, 08007 Barcelona Расписание: Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00. €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Барселоны Последние отзывы на экскурсии А Анна Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны читать дальше часов, так как останавливались для фото и заходили на местные уличные рынки и магазинчики по пути ☺️. Рекомендую! И ксстати, озвучка это отдельный жирный плюс, просто улыбнула и за неё отдельные 5*! Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей современного искусства»

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