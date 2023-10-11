Музей современного искусства – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей современного искусства» в Барселоне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Фотопрогулка по Барселоне
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Знакомство с Барселоной
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Pg. de Gràcia, 1, 08007 Barcelona
Расписание: Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00.
Завтра в 17:00
3 апр в 13:00
€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х
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    часов, так как останавливались для фото и заходили на местные уличные рынки и магазинчики по пути ☺️. Рекомендую! И ксстати, озвучка это отдельный жирный плюс, просто улыбнула и за неё отдельные 5*!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей современного искусства»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
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  3. Знакомство с Барселоной
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Старый город
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Парк Гуэль
  7. Рынок Бокерия
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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