Квест
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Pg. de Gràcia, 1, 08007 Barcelona
Расписание: Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00.
Завтра в 17:00
3 апр в 13:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей современного искусства»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей современного искусства», 1 ⭐ отзыв, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь