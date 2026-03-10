Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Исследуйте готический квартал Барселоны в компании опытного гида, который превратит прогулку в увлекательное путешествие. Вас ждут удивительные истории о горгульях, тайны древнеримских руин и живописные дворики. Откройтесь необычным традициям с фигурками каганеров и завершите маршрут на знаменитой Рамбле.
Экскурсия адаптируется под ваши интересы, будь то исторические детали или просто желание насладиться атмосферой города. Не упустите шанс увидеть Барселону глазами местного жителя
Начнём прогулку с посещения самого значимого собора Барселоны (и нет, это не Саграда Фамилия!). Мы поднимемся на его крышу и полюбуемся видами города с высоты. Познакомлю вас с бессменными стражами собора — горгульями и расскажу несколько версий их происхождения.
Руины, дворики и пальмы
Дальше пройдём через особенное место, олицетворяющее живую историю города — руины древнеримского форума. По пути навестим самую старую пальму Барселоны. Расскажу подробнее, откуда в городе вообще взялись пальмы. А ещё посетим дворцовую площадь и непременно заглянем в живописный апельсиновый дворик.
Каганеры: для забавы и удачи
Я познакомлю вас с необычной каталонской традицией — изготовлением фигурок людей в пикантной позе со спущенными штанами. Они служат символами плодородия и успеха. Традиционный каганер — фигурка пастуха. В настоящее время в забавной позе стали изображать разных персонажей — от простых людей до известных личностей.
Знаменитая Рамбла и море
При желании остановимся в кафе, дополняющем это место своей уютной атмосферой. А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной. Я дам рекомендации, как вы сможете продолжить прогулку. Ко мне можно всегда обратиться и после экскурсии — я не жадничаю на советы.
Если вы идёте на экскурсию с детьми
Сообщите мне, пожалуйста, об этом заранее. Для ребят 4–10 лет я подготовила увлекательную игру с карточками, где изображены символы Барселоны. Цель — найти все объекты и получить очень интересный подарок. Какой? Пусть будет для вас сюрпризом. Дети и даже взрослые остаются от него в восторге.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются вход в кафедральный собор – €16 и детский подарок – €30.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Привет, меня зовут Оля, я провожу авторские прогулки по Барселоне. Формат моих экскурсий —прогулка с другом! Что это за формат? Прогулки проходят в форме диалога. Мы с вами вместе обсудим читать дальшеуменьшить
историю города и откроем его секреты через истории людей. Вы увидите основные достопримечательности и скрытые дворики, атмосферные кафешки, старинные магазины и веранды, с которых открываются прекрасные виды на город. При желании мы можем свернуть с маршрута и зайти в понравившиеся вам галереи, магазины и кафе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Довольно трудно сделать так, чтобы семилетка с удовольствием участвовал в 2х часовой экскурсии по одному определенному кварталу города. Но Ольге это удалось. Маршрут очень хорошо продуман - с учётом того, читать дальшеуменьшить
что ребенок перемещается на инвалидной коляске. Рассказ ведётся максимально интерактивно и занимательно, истории понятны для младшего возраста. Совсем не скучно и даже весело!!! Кроме того, Ольга даёт по запросу очень хорошие практические советы по посещению города с ребенком. мы остались очень довольны! спасибо, Трипстер и Ольга!
Ольга
Ответ организатора:
Татьяна и Олег, я была очень рада с вами познакомиться и провести для вас экскурсию❤️ до новых встреч!
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А
Ажар
15 июля 2024 года у нас был необычный день в Барселоне. И это стало возможным благодаря нашему гиду Ольге, сумевшей заразить нас невероятной атмосферой города. Посещение готической части Каталонской столицы, читать дальшеуменьшить
прогулки по узким улочкам, подача исторической информации - все сопровождалось неожиданными сюрпризами: интересные дворики, античные раскопки, современные выставки, архитектурные и скульптурные детали впечатлили нас. Сама экскурсия была очень увлекательной, мы и не заметили, как пролетели три часа. Ольга умело соединила знакомство с готическим центром Барселоны и современной ее частью. Авангардные творения Гауди, Пикассо и других их современников впечатлили нас. Одним словом, экскурсия, предлагаемая Ольгой, оставит незабываемый след в сердце любого путешественника. Спасибо Вам, Оленька, за чудесное знакомство с Барселоной.
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