Познакомиться с горгульями, самой старой пальмой и увидеть ответ Каталонии Писающему мальчику
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Описание
Что вас ожидает
Горгульи и их история
Начнём прогулку с посещения самого значимого собора Барселоны (и нет, это не Саграда Фамилия!). Мы поднимемся на его крышу и полюбуемся видами города с высоты. Познакомлю вас с бессменными стражами собора — горгульями и расскажу несколько версий их происхождения.
Руины, дворики и пальмы
Дальше пройдём через особенное место, олицетворяющее живую историю города — руины древнеримского форума. По пути навестим самую старую пальму Барселоны. Расскажу подробнее, откуда в городе вообще взялись пальмы. А ещё посетим дворцовую площадь и непременно заглянем в живописный апельсиновый дворик.
Каганеры: для забавы и удачи
Я познакомлю вас с необычной каталонской традицией — изготовлением фигурок людей в пикантной позе со спущенными штанами. Они служат символами плодородия и успеха. Традиционный каганер — фигурка пастуха. В настоящее время в забавной позе стали изображать разных персонажей — от простых людей до известных личностей.
Знаменитая Рамбла и море
При желании остановимся в кафе, дополняющем это место своей уютной атмосферой. А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной. Я дам рекомендации, как вы сможете продолжить прогулку. Ко мне можно всегда обратиться и после экскурсии — я не жадничаю на советы.
Если вы идёте на экскурсию с детьми
Сообщите мне, пожалуйста, об этом заранее. Для ребят 4–10 лет я подготовила увлекательную игру с карточками, где изображены символы Барселоны. Цель — найти все объекты и получить очень интересный подарок. Какой? Пусть будет для вас сюрпризом. Дети и даже взрослые остаются от него в восторге.
Организационные детали
Дополнительно, по желанию, оплачиваются вход в кафедральный собор – €11 и детский подарок – €10.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.