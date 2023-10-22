Авторская прогулка по готической Барселоне

Познакомиться с горгульями, самой старой пальмой и увидеть ответ Каталонии Писающему мальчику

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Ответы на вопросы
Формат моей экскурсии – прогулка с другом. Я всегда подстраиваюсь под гостей. Вам важны даты – добавлю в рассказ. Хотите узнать историю общими мазками – пожалуйста. Поставить в церкви свечки – подожду рядом. Выпить кофе в кафе – на здоровье. На прогулке мы отправимся с вами в самое сердце Барселоны. Я расскажу, с чего началась её история, покажу колоритные дворики и многое другое.
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Авторская прогулка по готической Барселоне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горгульи и их история

Начнём прогулку с посещения самого значимого собора Барселоны (и нет, это не Саграда Фамилия!). Мы поднимемся на его крышу и полюбуемся видами города с высоты. Познакомлю вас с бессменными стражами собора — горгульями и расскажу несколько версий их происхождения.

Руины, дворики и пальмы

Дальше пройдём через особенное место, олицетворяющее живую историю города — руины древнеримского форума. По пути навестим самую старую пальму Барселоны. Расскажу подробнее, откуда в городе вообще взялись пальмы. А ещё посетим дворцовую площадь и непременно заглянем в живописный апельсиновый дворик.

Каганеры: для забавы и удачи

Я познакомлю вас с необычной каталонской традицией — изготовлением фигурок людей в пикантной позе со спущенными штанами. Они служат символами плодородия и успеха. Традиционный каганер — фигурка пастуха. В настоящее время в забавной позе стали изображать разных персонажей — от простых людей до известных личностей.

Знаменитая Рамбла и море

При желании остановимся в кафе, дополняющем это место своей уютной атмосферой. А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной. Я дам рекомендации, как вы сможете продолжить прогулку. Ко мне можно всегда обратиться и после экскурсии — я не жадничаю на советы.

Если вы идёте на экскурсию с детьми

Сообщите мне, пожалуйста, об этом заранее. Для ребят 4–10 лет я подготовила увлекательную игру с карточками, где изображены символы Барселоны. Цель — найти все объекты и получить очень интересный подарок. Какой? Пусть будет для вас сюрпризом. Дети и даже взрослые остаются от него в восторге.

Организационные детали

Дополнительно, по желанию, оплачиваются вход в кафедральный собор – €11 и детский подарок – €10.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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