Исследуйте готический квартал Барселоны в компании опытного гида, который превратит прогулку в увлекательное путешествие. Вас ждут удивительные истории о горгульях, тайны древнеримских руин и живописные дворики. Откройтесь необычным традициям с фигурками каганеров и завершите маршрут на знаменитой Рамбле. Экскурсия адаптируется под ваши интересы, будь то исторические детали или просто желание насладиться атмосферой города. Не упустите шанс увидеть Барселону глазами местного жителя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горгульи и их история

Начнём прогулку с посещения самого значимого собора Барселоны (и нет, это не Саграда Фамилия!). Мы поднимемся на его крышу и полюбуемся видами города с высоты. Познакомлю вас с бессменными стражами собора — горгульями и расскажу несколько версий их происхождения.

Руины, дворики и пальмы

Дальше пройдём через особенное место, олицетворяющее живую историю города — руины древнеримского форума. По пути навестим самую старую пальму Барселоны. Расскажу подробнее, откуда в городе вообще взялись пальмы. А ещё посетим дворцовую площадь и непременно заглянем в живописный апельсиновый дворик.

Каганеры: для забавы и удачи

Я познакомлю вас с необычной каталонской традицией — изготовлением фигурок людей в пикантной позе со спущенными штанами. Они служат символами плодородия и успеха. Традиционный каганер — фигурка пастуха. В настоящее время в забавной позе стали изображать разных персонажей — от простых людей до известных личностей.

Знаменитая Рамбла и море

При желании остановимся в кафе, дополняющем это место своей уютной атмосферой. А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной. Я дам рекомендации, как вы сможете продолжить прогулку. Ко мне можно всегда обратиться и после экскурсии — я не жадничаю на советы.

Если вы идёте на экскурсию с детьми

Сообщите мне, пожалуйста, об этом заранее. Для ребят 4–10 лет я подготовила увлекательную игру с карточками, где изображены символы Барселоны. Цель — найти все объекты и получить очень интересный подарок. Какой? Пусть будет для вас сюрпризом. Дети и даже взрослые остаются от него в восторге.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются вход в кафедральный собор – €16 и детский подарок – €30.