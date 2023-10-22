Формат моей экскурсии – прогулка с другом. Я всегда подстраиваюсь под гостей. Вам важны даты – добавлю в рассказ. Хотите узнать историю общими мазками – пожалуйста. Поставить в церкви свечки – подожду рядом. Выпить кофе в кафе – на здоровье. На прогулке мы отправимся с вами в самое сердце Барселоны. Я расскажу, с чего началась её история, покажу колоритные дворики и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Горгульи и их история

Начнём прогулку с посещения самого значимого собора Барселоны (и нет, это не Саграда Фамилия!). Мы поднимемся на его крышу и полюбуемся видами города с высоты. Познакомлю вас с бессменными стражами собора — горгульями и расскажу несколько версий их происхождения.

Руины, дворики и пальмы

Дальше пройдём через особенное место, олицетворяющее живую историю города — руины древнеримского форума. По пути навестим самую старую пальму Барселоны. Расскажу подробнее, откуда в городе вообще взялись пальмы. А ещё посетим дворцовую площадь и непременно заглянем в живописный апельсиновый дворик.

Каганеры: для забавы и удачи

Я познакомлю вас с необычной каталонской традицией — изготовлением фигурок людей в пикантной позе со спущенными штанами. Они служат символами плодородия и успеха. Традиционный каганер — фигурка пастуха. В настоящее время в забавной позе стали изображать разных персонажей — от простых людей до известных личностей.

Знаменитая Рамбла и море

При желании остановимся в кафе, дополняющем это место своей уютной атмосферой. А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной. Я дам рекомендации, как вы сможете продолжить прогулку. Ко мне можно всегда обратиться и после экскурсии — я не жадничаю на советы.

Если вы идёте на экскурсию с детьми

Сообщите мне, пожалуйста, об этом заранее. Для ребят 4–10 лет я подготовила увлекательную игру с карточками, где изображены символы Барселоны. Цель — найти все объекты и получить очень интересный подарок. Какой? Пусть будет для вас сюрпризом. Дети и даже взрослые остаются от него в восторге.

Организационные детали

Дополнительно, по желанию, оплачиваются вход в кафедральный собор – €11 и детский подарок – €10.