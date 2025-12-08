Эта экскурсия для тех, кто путешествует с детьми.
В таких поездках самое важное — увлечь малышей, тогда и взрослые смогут расслабиться и получить удовольствие. В лёгкой и увлекательной форме я расскажу об истории Барселоны, Римской империи и Колумбе. Дополним программу самым лучшим испанским мороженым.
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы погрузитесь в многовековую историю Барселоны, начиная с прогулки по древнеримским улицам. Вы увидите величественный Кафедральный собор, загадаете желание под легендарным Мостом Вздохов, восхититесь римскими акведуками и современной фотомозаикой, а также откроете для себя архитектурный колледж с фресками Пикассо. Далее вас ждет знакомство с знаковыми площадями города, включая площадь Святого Филиппа Нери, известную по фильму «Парфюмер», и площадь Короля, связанную с именем Христофора Колумба. Во второй половине дня вы увидите главные творения Гауди - поражающий воображение собор Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Мила и Бальо. Завершится экскурсия на горе Монжуик, откуда откроется панорамный вид на Олимпийский стадион, Дворец искусств и другие значимые объекты этого уникального паркового комплекса. Важная информация:
• Между отдельными локациями будем перемещаться на кроссовере Acura RDX или на микроавтобусе повышенного комфорта Ford Turneo Custom • Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида:
- в Аквариум: €30 на ребенка и 35 — на взрослого — на фуникулёр (по желанию): €15 за чел.
- в крепость: €15 за чел.
- в Испанскую деревню: €20 за чел.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Мост Вздохов
- Римские акведуки
- Площадь Святого Филиппа Нери
- Римский Форум
- Площадь Святого Якова
- Саграда Фамилья
- Гора Монжуик
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
