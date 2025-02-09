Волшебный фонтан Монжуик – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Волшебный фонтан Монжуик» в Барселоне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Барселоной
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€260 за экскурсию
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
На машине
5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€180 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 февраля 2025
    Знакомство с Барселоной
    Спасибо большое гиду Владиславу за интересную экскурсию! Мы узнали очень много нового и поучительного, посетили самые знаковые места Барселоны. Владислав прекрасно владеет информацией об истории города, все было организовано на высшем уровне, мы получили огромное удовольствие от путешествия.
  • С
    Сергей
    23 декабря 2024
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Хотел бы поблагодарить Ирину за ее профессионализм и чуткость! Мы с сыном были в восторге от Барселоны и значительная заслуга в этом была нашего гида Ирины. Спасибо ей большое!!!
  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Знакомство с Барселоной
    Мы путешественники с круизного лайнера Поэзия, и, к сожалению, наше время стоянки в порту Барселоны было ограничено — с 13:00
    читать дальше

    до 18:00, а на экскурсию оставалось всего 4 часа. Однако, благодаря тщательной организации экскурсии, этот день стал насыщенным и незабываемым. За несколько часов мы успели увидеть самые впечатляющие места Барселоны. Экскурсия с Владом - это настоящая находка для круизных туристов, которым хочется по-настоящему погрузиться в атмосферу Барселоны и даже при ограниченном времени. Особенно впечатлило то, как Влад оживляет каждую локацию с помощью своих рассказов. Мы искренне благодарны за его внимательное отношение, готовность ответить на любые вопросы и создать для нас настоящее приключение, несмотря на сжатые сроки. От экскурсии остались в огромном восторге, с Владом чувствовали себя, как с близким другом семьи. Обязательно вернёмся еще)

  • А
    Аким
    9 октября 2024
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Получили удовольствие от экскурсии! Время пролетело очень быстро, хотя маршрут был очень насыщенный!
  • С
    Старцев
    29 сентября 2024
    Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
    Все было идеально! Нас встретили в аэропорту, подстроились под наш запрос, сама подача экскурсии была на высшем уровне! Спасибо, обязательно вернёмся…

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Волшебный фонтан Монжуик»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Волшебный фонтан Монжуик" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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