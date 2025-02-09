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до 18:00, а на экскурсию оставалось всего 4 часа. Однако, благодаря тщательной организации экскурсии, этот день стал насыщенным и незабываемым. За несколько часов мы успели увидеть самые впечатляющие места Барселоны. Экскурсия с Владом - это настоящая находка для круизных туристов, которым хочется по-настоящему погрузиться в атмосферу Барселоны и даже при ограниченном времени. Особенно впечатлило то, как Влад оживляет каждую локацию с помощью своих рассказов. Мы искренне благодарны за его внимательное отношение, готовность ответить на любые вопросы и создать для нас настоящее приключение, несмотря на сжатые сроки. От экскурсии остались в огромном восторге, с Владом чувствовали себя, как с близким другом семьи. Обязательно вернёмся еще)