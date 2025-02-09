Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 февраля 2025Спасибо большое гиду Владиславу за интересную экскурсию! Мы узнали очень много нового и поучительного, посетили самые знаковые места Барселоны. Владислав прекрасно владеет информацией об истории города, все было организовано на высшем уровне, мы получили огромное удовольствие от путешествия.
- ССергей23 декабря 2024Хотел бы поблагодарить Ирину за ее профессионализм и чуткость! Мы с сыном были в восторге от Барселоны и значительная заслуга в этом была нашего гида Ирины. Спасибо ей большое!!!
- ССветлана31 октября 2024Мы путешественники с круизного лайнера Поэзия, и, к сожалению, наше время стоянки в порту Барселоны было ограничено — с 13:00
- ААким9 октября 2024Получили удовольствие от экскурсии! Время пролетело очень быстро, хотя маршрут был очень насыщенный!
- ССтарцев29 сентября 2024Все было идеально! Нас встретили в аэропорту, подстроились под наш запрос, сама подача экскурсии была на высшем уровне! Спасибо, обязательно вернёмся…
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Волшебный фонтан Монжуик»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Волшебный фонтан Монжуик" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Волшебный фонтан Монжуик», 35 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь