Испанская деревня – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Испанская деревня» в Барселоне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Захватывающий Монжуик: билет на канатную дорогу и аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Захватывающий Монжуик: билет на канатную дорогу
Погрузитесь в атмосферу Монжуика с билетом на канатную дорогу и аудиоэкскурсией. Откройте для себя историю, искусство и природу Барселоны
Начало: У станции канатной дороги на Монжуик
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за билет
Барселона для детей и их родителей (от 3-х лет)
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Барселона для детей и их родителей (от 3-х лет)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
€286 за всё до 7 чел.

