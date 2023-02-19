Барселона - это город, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда что-то свое
Барселона — это город, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда что-то свое.
Вы увидите знаменитый во всем мире Кафедральный собор, прогуляетесь по главной пешеходной улице Рамбла.
Насладитесь красотой шедевров Антонио Гауди — увидите знаменитый собор Саграда Фамилия, заглянете в Дом Бальо и Мила. А также окунетесь в атмосферу этого красочного города, гуляя по местным рынкам, уютным улочкам и площадям.
Вы увидите знаменитый во всем мире Кафедральный собор, прогуляетесь по главной пешеходной улице Рамбла.
Насладитесь красотой шедевров Антонио Гауди — увидите знаменитый собор Саграда Фамилия, заглянете в Дом Бальо и Мила. А также окунетесь в атмосферу этого красочного города, гуляя по местным рынкам, уютным улочкам и площадям.
Что вас ожидает 🤩
- Кафедральный собор
- Улицы Рамбла и Пасео де Грасия
- Собор Святого Семейства
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Площадь Каталонии
- Площадь Короля
- Музей истории города
- Еврейский квартал
- Рынок Бокерия
- Театр Лицей
- Римские колонны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы услышите историю и узнаете о людях трёх эпох Барселоны.
- Вы познакомитесь с главными достопримечательностями трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы.
В программе:
- Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
- Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
- Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?
Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.
За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.
Вы сможете узнать и почувствовать Каталонию
Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.
Организационные детали:
- Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна. Пожалуйста, укажите, что с вами будет ребёнок.
- Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
- Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды.
- По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Карты Барселоны
- Что не входит
- Напитки, кофе, вода, вермут (не более 3 евро/чел.)
- Сувениры
- Билет на метро (если потребуется)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Гауди 1Завершение: Площадь Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sofya Moskalenko
19 фев 2023
M
Maria.la
1 фев 2023
Нам очень понравилось путешествие с Валерой. В добавок к истории и культуре мы получили представление и о современной Каталонии Ио жизни её жителей.
J
Julia Tresviatska
13 дек 2022
Отличная экскурсия для тех кто первый раз в Барселоне, много интересного узнала.
S
Svetlana Uvarova
8 ноя 2022
V
Victoria Kvint
7 ноя 2022
У нас была пешеходная экскурсия с Ксенией. Самая лучшая экскурсия, которая когда либо была.
Н
Назира Артыкбаева
7 сен 2022
Я бы хотела выразить благодарность нашему гиду Валерию. Было интересно, познавательно, непринужденно. Буду рекомендовать своим знакомым, кто будет посещать Барселону
J
Jana Gadusa-Ziemele
6 июля 2022
Очень понравилось. Экскурсовод рассказывал интересные тонкости о Барселоне и её старом городе. Было мало штампов и общеизвестной информации. Если будем ещё раз в Барселоне, с удовольствием снова воспользуемся услугами компании.
В
Валерия Межох
2 июля 2022
С
Сергей Казаков
11 фев 2020
Отличная прогулка по Барселоне.
Тарас - молодец!
Тарас - молодец!
Т
Татьяна Трошина
9 июля 2019
Содержательная и интересная экскурсия, особенно для туристов, незнакомых с Барселоной.
Е
ЕЛЕНА
15 мая 2019
Благодарим гида Тараса за прекрасно проведенную экскурсию. Он рассказал нам много интересных исторических фактов и легенд, провел по узким улицам Готического квартала и широким площадям Барселоны, познакомил с шедеврами Гауди. По окончании экскурсии, даже проводил нас до отеля.
К
Ксения Парфенова
15 мая 2019
Спасибо Вам большое за отзыв. Мы очень рады, что вам понравилось. Ксения
a
and.zhel
8 мая 2019
Замечательно проведенная экскурсия! Экскурсовод (Тарас) выше всех похвал! Поразили его увлеченность темой, осведомленность, доступность изложения, манера общения с экскурсантами! Узнали много нового, еще больше влюбились в Барселону! 3 с лишним часа пролетели, как 10 минут! Еще раз большое спасибо!
S
Svetlana
12 апр 2019
И
Инна Фадеева
10 апр 2019
Ещё 1 отзыв
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у Кафедрального собора
Сегодня
Завтра
19 мар
20 мар
144€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Ludmila
Всё о Гауди
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
у театра Лисео
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
€152 за всё до 8 чел.
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