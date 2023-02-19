Барселона римская, средневековая, модернистская

Барселона - это город, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда что-то свое

5
16 отзывов
Описание
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Ответы на вопросы
Барселона — это город, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда что-то свое.

Вы увидите знаменитый во всем мире Кафедральный собор, прогуляетесь по главной пешеходной улице Рамбла.

Насладитесь красотой шедевров Антонио Гауди — увидите знаменитый собор Саграда Фамилия, заглянете в Дом Бальо и Мила. А также окунетесь в атмосферу этого красочного города, гуляя по местным рынкам, уютным улочкам и площадям.
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор
  • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия
  • Собор Святого Семейства
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • Площадь Каталонии
  • Площадь Короля
  • Музей истории города
  • Еврейский квартал
  • Рынок Бокерия
  • Театр Лицей
  • Римские колонны
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы услышите историю и узнаете о людях трёх эпох Барселоны.
  • Вы познакомитесь с главными достопримечательностями трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы.

В программе:

  • Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
  • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
  • Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?
Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.
За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.

Вы сможете узнать и почувствовать Каталонию

Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

Организационные детали:

  • Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна. Пожалуйста, укажите, что с вами будет ребёнок.
  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды.
  • По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Карты Барселоны
Что не входит
  • Напитки, кофе, вода, вермут (не более 3 евро/чел.)
  • Сувениры
  • Билет на метро (если потребуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гауди 1
Завершение: Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
S
19 фев 2023
M
1 фев 2023
Нам очень понравилось путешествие с Валерой. В добавок к истории и культуре мы получили представление и о современной Каталонии Ио жизни её жителей.
J
13 дек 2022
Отличная экскурсия для тех кто первый раз в Барселоне, много интересного узнала.
S
8 ноя 2022
V
7 ноя 2022
У нас была пешеходная экскурсия с Ксенией. Самая лучшая экскурсия, которая когда либо была.
Н
7 сен 2022
Я бы хотела выразить благодарность нашему гиду Валерию. Было интересно, познавательно, непринужденно. Буду рекомендовать своим знакомым, кто будет посещать Барселону
J
6 июля 2022
Очень понравилось. Экскурсовод рассказывал интересные тонкости о Барселоне и её старом городе. Было мало штампов и общеизвестной информации. Если будем ещё раз в Барселоне, с удовольствием снова воспользуемся услугами компании.
В
2 июля 2022
С
11 фев 2020
Отличная прогулка по Барселоне.
Тарас - молодец!
Т
9 июля 2019
Содержательная и интересная экскурсия, особенно для туристов, незнакомых с Барселоной.
Е
15 мая 2019
Благодарим гида Тараса за прекрасно проведенную экскурсию. Он рассказал нам много интересных исторических фактов и легенд, провел по узким улицам Готического квартала и широким площадям Барселоны, познакомил с шедеврами Гауди. По окончании экскурсии, даже проводил нас до отеля.
К
15 мая 2019
Спасибо Вам большое за отзыв. Мы очень рады, что вам понравилось. Ксения
a
8 мая 2019
Замечательно проведенная экскурсия! Экскурсовод (Тарас) выше всех похвал! Поразили его увлеченность темой, осведомленность, доступность изложения, манера общения с экскурсантами! Узнали много нового, еще больше влюбились в Барселону! 3 с лишним часа пролетели, как 10 минут! Еще раз большое спасибо!
S
12 апр 2019
И
10 апр 2019
Ещё 1 отзыв

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