Индивидуальная
до 8 чел.
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
19 окт в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Завтра в 17:00
17 окт в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей истории города»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музей истории города" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 200. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей истории города», 50 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь