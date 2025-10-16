Мои заказы

Музей истории города – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории города» в Барселоне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
Пешая
3 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
19 окт в 16:00
€50 за человека
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Завтра в 17:00
17 окт в 09:00
€200 за всё до 6 чел.

