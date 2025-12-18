Индивидуальная обзорная фотоэкскурсия по Барселоне с профессиональной съемкой.
Вы познакомитесь с разными эпохами города — от римских времен до современности, посетите знаковые достопримечательности и получите репортажные фотографии на память.
Описание фото-прогулки
Барселона многоликая:
- от античности до современности.
- Эта обзорная фотоэкскурсия предлагает комплексное знакомство с богатым наследием Барселоны через ее архитектурные памятники разных эпох. Маршрут строится индивидуально с учетом пожеланий участников и охватывает ключевые периоды развития города.
- Исторические эпохи Барселоны.
- Экскурсия включает знакомство с римским наследием города, средневековым Готическим кварталом и модернистскими шедеврами. Вы узнаете об истории Иберийского полуострова от античных времен до современных событий, включая референдум о независимости 2017 года.
- Архитектурные шедевры.
- В программу могут входить базилика Саграда Фамилия Гауди, Дворец Каталонской музыки Доменека-и-Монтанера, Кафедральный собор и гора Монжуик с панорамными видами на город. Особое внимание уделяется римским памятникам и готическим дворцам улицы Монкада.
- Атмосферные локации и гастрономия.
- Маршрут проходит через площадь Святого Иакова, квартал Эль Борн с авторской кондитерской, а завершается дегустацией в специализированных магазинах. Вы посетите легендарные места вроде «Волшебного леса» и «проклятого колодца». Важная информация: Экскурсия длится от 6 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Монжуик
- Базилика Саграда Фамилия
- Готический квартал
- Дворец Каталонской музыки
- Кафедральный собор
- Квартал Эль Борн
- Римские памятники
- Площадь Святого Иакова
Что включено
- Услуги гида
- Фотосъемка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Дополнительное время (55 € с группы за 1 час)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 6 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
