Олимпиада 1992 года как главный двигатель в развитии Барселоны

Еще в середине 80-х столица ⭐️ Каталонии вовсю дымила заводами. Город 🏙️ был тесным и душным. Побережье застроено бараками и заводами. В Барселоне практически не купались. Все изменилось к летней Олимпиаде. Трущобы снесли, фабрики вывезли в пригороды, а в самой каталонской столице отсыпали 5 километров чистейших песчаных пляжей. Кроме новой береговой линии, Барселона получила комфортабельное жилье, современные спортивные сооружения, дороги, парки 🌳, телекоммуникации и два небоскрёба, ставшие символами каталонской столицы. С момента проведения игр прошло больше четверти века, но ни один олимпийский объект не пришел в упадок. На экскурсии 🧭 вы увидите, как олимпийская инфраструктура используется сегодня.

Маршрут

Наше знакомство с олимпийским наследием Барселоны начнется в Старом Порту у аллегорического памятника Лицо Барселоны. Вы прогуляетесь 👣 по главной гастрономической олимпийской аллее и сфотографируетесь 📸 под гигантской креветкой. Увидите основную транспортную артерию каталонской столицы, разгрузившую центр накануне Олимпиады.

После мы переместимся в Олимпийский порт Барселоны к двум самым высоким сооружениям Каталонии ставшим символическими воротами в город. Вы поразитесь размерам парковки для яхт, загадаете желание у самой большой в мире золотой рыбки и узнаете смысл одной из самых противоречивых городских скульптур “Давид и Голиаф”.

Далее через парк водопадов мы пройдем к памятнику волонтерам. Именно к барселонским играм движение олимпийских помощников-добровольцев приняло современную форму. А потом вам представится уникальная возможность подняться на настоящий олимпийский пьедестал, на котором в 1992 году награждали чемпионов.

На Аллее Олимпийской славы вы увидите памятные таблички всем победителям игр, совершите променад по Олимпийской деревне, где жили спортсмены и попадете в Парк Карлоса I, где ваше внимание непременно привлекут огромные бронзовые ягодицы, переходящие в стройные ноги. Историю 📖 их появления вы тоже узнаете на экскурсии.

Финальной точкой нашего путешествия станет гора Монжуик. Вы побываете на стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия игр, посмотрите Олимпийский факел. Сравните свою ступню со ступней звезды американского баскетбола Майкла Джордана, слепок которой навсегда впечатался в плитку у Олимпийского музея.

В Олимпийском парке вы сможете сверить время с гигантским и солнечными часами, функцию которых исполняет телекоммуникационная башня Сантьяго Калатравы, увидите одно из самых грандиозных сооружений Олимпиады – Дворец Святого Георгия и насладитесь шикарными панорамными видами Барселоны с трибун прыжкового бассейн