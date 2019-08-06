34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи

Владимир
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Владимир – ваш гид
Хотите влюбиться на всю жизнь? У меня есть велорецепт, который позволит вам увидеть Барселону в другой плоскости, почувствовать энергетику и узнать историю этого великолепного города, сети которого расставлены на всем нашем пятичасовом велопутешествии.

Это полезно, интересно, познавательно и позволит вам познакомиться с Барселоной, избежав туристической толчеи.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На велосипеде
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Jaume I
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У этой экскурсии34 отзыва
4.68
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться

Программа

Весь маршрут предложенный мной пролегает практически без сильных подъемов, и доступен в широком возрастном диапазоне. Погода всегда прекрасная, город максимально комфортен и безопасен для передвижения на велосипедах.

  • Наша экскурсия начнется в 9:00 часов, когда туристы еще спят, но все интересные нам места уже доступны.
  • Мы начнем с утреннего променада по 5-километровой набережной, на которой расположились все 10 барселонских пляжей.
  • Вы увидите Площадь Чемпионов, на которой увековечены все имена Олимпиоников 1992 года, когда Барселона была столицей Олимпийских Игр.
  • После первой остановки и короткого отдыха, выпив чашку ароматного кофе с круассаном, мы продолжим движение через только что открытый порт для стоянки мегаяхт (кстати, самый крупный на Средиземном море) в сторону памятника Христофору Колумбу по одноименной набережной. Я познакомлю вас с самой старой судостроительной фервью в Барселоне, Морским портом, знаменитой деревянной набережной (отделанной тиковой яхтенной доской), бульваром Рамбла.
  • Далее мы отправимся в парк кактусов, где представлены кактусы со всего Мира и где почти никогда не бывает туристов.
  • Сделав короткую передышку, мы продолжим нашу прогулку на фуникулере, с которого откроются прекрасные виды на весь город и где вы сделаете памятные фото.
  • На вершине нас ждет средневековая крепость Монтжуик с самыми настоящими оборонительными функциями, музей времен 18 века и прекрасное кафе, в котором вам будет предложен второй завтрак.
  • Далее мы спустимся к Олимпийскому стадиону имени Хуана Антонио Самаранча (уроженца Барселоны), где я расскажу вам об Олимпиаде 1992 года и значимых событиях тех времен.
  • После Олимпийских объектов нас ждет действующий Королевский Дворец, который принимает Короля Испании Филиппа во время его визитов в Барселону, и каскад фонтанов, расположенных у подножья Дворца.
  • Далее мы двинемся к Площади Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды.
  • По одной из главных улиц города — Кортс Каталанес — мы направимся в центр, по пути познакомившись с Университетом Барселоны (открыт в 1450 году), и богемными районами Сант Антони и Эшампле.
  • Наш маршрут пройдет через главную площадь города — Пласа Каталуния — и самую модную улицу Пасео Де Грасия, где я познакомлю вас с работами Гауди — Каса Бальо и Ла Педрера.
  • Далее мы направимся к самому известному Храму работы Гауди — Саграда Фамилия. После осмотра сделаем прекрасную фотосессию и двинемся дальше.
  • После обеда мы посетим Парк Сьютаделла, на месте которого ранее располагалась средневековая городская крепость.
  • Последняя часть нашего маршрута пройдет по богемному району Борн, где широко представлены различные магазины авторских работ и находится Католический храм Санта Мария дель Мар.
  • По окончании нашей экскурсии вас ждет «магический» (это не шутка) кофе в одной из лучших кофеен Барселоны.

Организационные детали

  • Фотосессия (фотографии туристов на фоне памятных мест, сделанные мной) включена в стоимость.
  • Прокат велосипеда (5 евро), фуникулер (8 евро на человека), завтрак, кофе — не включены в стоимость.
  • Отдельно оплачивается прокат велосипеда для гида (5 евро).
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Jaume I.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2019
Ориентировался при выборе экскурсии на отзывы. Но после Оплаты мне сообщили что экскурсию будет проводить другой гид, а не Владимир о котором были позитивные отклики. Кирилл (наш гид) малообразованный молодой человек плохо знающий историю, культуру, кухню страны и города в котором он пытается проводить экскурсии. Маршрут довольно стандартный, комментарии Кирилла более чем спорные, зачастую информация не проверенная. Пишу данный отзыв с одной целью: самое дорогое у туриста это время, не отдавайте его бездарям типа Кирилла и его безответственного шефа Владимира. P.s. В Барсе я был много раз. Есть с чем сравнить
11 июня 2019
Великолепная экскурсия на велоспедах по Барселоне. Спасибо нашему гиду Кириллу. Вся наша семья в полном восторге.
26 апреля 2019
Спасибо большое Кириллу, очень насыщенная и интересная экскурсия. Нам очень понравилось
31 марта 2019
Лучший веломаршрут из предлагаемых по Барселоне. Всего за 5-6 часов посмотрели все значимые места. Гидом был Кирилл. Записал нас на Фламенко (очень понравилось), порекомендовал отличные рестораны (всё попробовали, довольны).

Это очень удобно - такой метод знакомства с городом.
30 марта 2019
Были с друзьями на велосипедной экскурсии 28 марта 2019, которую проводил Кирилл. Все понравилось: очень комфортный маршрут (не смотря на подъем в гору), рассказчик - Кирилл интересно рассказывал, не углубляясь в точные даты, а доносил смысл и интересные факты; погода - было солнечно и тепло; маршрут - передвигались по велосипедным дорожкам и было ощущение, что маршрут был тщательно продуман и разработан; мобильность и индивидуальный подход - по ходу экскурсии можно было свернуть туда, где нам было более интересно. Очень было приятно джентельменское отношение Кирилла к нам, девушкам - он помогал нам поднимать по лестницам наши велики
9 января 2019
Экскурсия с отличным маршрутом и интересной
16 ноября 2018
Нас было трое - мы с женой и сын 6 лет. Владимир встретил нас на площади Каталонии, что было очень удобно. В прокате нам подобрали велосипед с детским сиденьем, что тоже было очень удобно. У нас были некоторые опасения, что для ребёнка 6 лет 6 часов экскурсии будет утомительно, но мы зря волновались - 6 часов пролетел незаметно. Нам очень понравилось сочетание экскурсии и активного передвижения по городу! Маршрут составлен так, что охватывает в том числе и такие места, куда редко доходит обычный турист, и это ценно! Владимир, спасибо Вам как профессионалу и просто, как хорошему человеку!
6 ноября 2018
Если Вы любите путешествовать, кататься на велосипеде и слушать рассказы влюблённого в город и регион соотечественника, вам на велосипедную экскурсию с Володей. Нам с мужем очень понравилось! Представьте: тёплое солнечное утро, лёгкий бриз, ваш велосипед вперёд летит, а вас ждут залитые солнцем улицы, набережные, парк Цитадель и даже подъем на Монжуик. Пешком так много за раз не обойдёшь, на машине не так интересно. Дискомфорта от поездки по городу никакого, все продуманно и удобно. Физически тоже не сложно, делаются периодические остановки с показами и рассказами - это ж экскурсия по городу. Володя прекрасный собеседник, помимо информации о Барселоне мы узнали многое из жизни простых и непростых барселонцев, получили много хороших рекомендаций, за что Владимиру огромное спасибо!
Татьяна и Сергей
Aleksandra
24 сентября 2018
Отличная экскурсия! В Барселоне везде велосипедные дорожки, поэтому кататься по городу одно удовольствие! Владимир - прекрасный гид! Советую всем, посмотрите столько, сколько бы пешком не прошли!
14 июля 2018
Владимир, спасибо Вам огромное, Вы чудесный экскурсовод! Экскурсия очень интересная, динамичная, при этом все осень хорошо организовано: одно впечатление сменяет другое!! Ваши комментарии о современной Барселоне зажигают интерес к этому городу))) спасибо!!
Ещё 24 отзыва

Владимир проводит ещё 11 экскурсий

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