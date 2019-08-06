34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если Вы любите путешествовать, кататься на велосипеде и слушать рассказы влюблённого в город и регион соотечественника, вам на велосипедную экскурсию с Володей. Нам с мужем очень понравилось! Представьте: тёплое солнечное утро, лёгкий бриз, ваш велосипед вперёд летит, а вас ждут залитые солнцем улицы, набережные, парк Цитадель и даже подъем на Монжуик. Пешком так много за раз не обойдёшь, на машине не так интересно. Дискомфорта от поездки по городу никакого, все продуманно и удобно. Физически тоже не сложно, делаются периодические остановки с показами и рассказами - это ж экскурсия по городу. Володя прекрасный собеседник, помимо информации о Барселоне мы узнали многое из жизни простых и непростых барселонцев, получили много хороших рекомендаций, за что Владимиру огромное спасибо!
Татьяна и Сергей