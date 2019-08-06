34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нас было трое - мы с женой и сын 6 лет. Владимир встретил нас на площади Каталонии, что было очень удобно. В прокате нам подобрали велосипед с детским сиденьем, что тоже было очень удобно. У нас были некоторые опасения, что для ребёнка 6 лет 6 часов экскурсии будет утомительно, но мы зря волновались - 6 часов пролетел незаметно. Нам очень понравилось сочетание экскурсии и активного передвижения по городу! Маршрут составлен так, что охватывает в том числе и такие места, куда редко доходит обычный турист, и это ценно! Владимир, спасибо Вам как профессионалу и просто, как хорошему человеку!