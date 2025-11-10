Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я познакомлю вас с центром Барселоны, её Готическим кварталом, который символизирует богатство и процветание города.



А затем мы отправимся в монастырь Монсеррат, где вы погрузитесь в историю духовной святыни Каталонии. Узнаете, что привлекает паломников со всего мира. И насладитесь неспешным ритмом жизни древней обители.