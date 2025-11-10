Я познакомлю вас с центром Барселоны, её Готическим кварталом, который символизирует богатство и процветание города.
А затем мы отправимся в монастырь Монсеррат, где вы погрузитесь в историю духовной святыни Каталонии. Узнаете, что привлекает паломников со всего мира. И насладитесь неспешным ритмом жизни древней обители.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Барселона, Готический квартал
- Portal de l’Àngel (пешеходная улица)
- Кафедральный собор Святой Евлалии
- Комплекс зданий королевского дворца
- Площадь Святого Иакова
- Мэрия Барселоны
- Дворец женералитета (правительства) Каталонии
- Королевская площадь
- Els 4 Gats (по желанию) — кафе интеллектуалов и художников
На скором поезде (или автомобиле путешественников) мы едем в Монсеррат.
Гора Монсеррат
- Бенедиктинский монастырь Монсеррат: чёрная Мадонна, кельи и территория. При желании можем зайти в музей при монастыре
- Пик святой Марии. Поднимемся на место, где началась история монастыря. Здесь шикарный вид на горы
- Монастырский рынок. Вы можете попробовать и приобрести сыры, мёд, оливковое масло, орехи, сладости и вино
После насыщенного дня мы возвращаемся в Барселону через горные массивы Монсеррат.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы: проезд в обе стороны на поезде (€27 за чел.). Вы также оплачиваете проезд для гида. Поездка может состояться и на вашей машине, обсудите это в переписке с гидом
- Дополнительные расходы по желанию: дегустации на монастырском рынке и обед
- Экскурсия проводится по понедельникам, но вы можете выбрать другой удобный для вас день (обсудите это с гидом)
- Можно провести экскурсию для большего количества путешественников (€80 за каждого участника, если вас больше 3 человек)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарас — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 1052 туристов
Buenos días, me llamo Taras😊👋🏻 Здравствуйте! Меня зовут Тарас. Барселону не зря называют столицей модерна. Благодаря творениям великого Антонио Гауди, Барселона приобрела удивительный облик, выделяющий её среди всех других городов мира.
