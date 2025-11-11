Мои заказы

Саграда Фамилия: билет и аудиоэкскурсия

Познакомиться с историей шедевра, исследовать его в деталях и узнать больше об Антонио Гауди
Храм Святого Семейства — одно из самых поразительных архитектурных творений на планете. Гуляя в своём темпе и слушая аудиогид в приложении, вы погрузитесь в сюрреалистический мир базилики. Рассмотрите интерьеры собора и проникнетесь сложным символизмом его элементов. Оцените игру света в витражных окнах, услышите легенды Саграды Фамилии. И узнаете больше о жизни гениального автора проекта.
Время начала: 08:00, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15

Описание билета

  • Вы познакомитесь с историей храма и узнаете секреты, скрытые в замысле Гауди.
  • Оцените мастерство строителей собора.
  • Услышите забавные рассказы и легенды, связанные с культовой достопримечательностью.
  • Исследуете замысловатые интерьеры базилики.
  • Комментарии аудиогида помогут вам лучше понять и оценить значение каталонского архитектурного чуда для Барселоны.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Саграда Фамилия.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

в понедельник в 08:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур€58
С 11 до 29 лет: билет + аудиотур€55
Дети до 10 лет + аудиоэкскурсия€10
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Саграды Фамилии
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

