Храм Святого Семейства — одно из самых поразительных архитектурных творений на планете. Гуляя в своём темпе и слушая аудиогид в приложении, вы погрузитесь в сюрреалистический мир базилики. Рассмотрите интерьеры собора и проникнетесь сложным символизмом его элементов. Оцените игру света в витражных окнах, услышите легенды Саграды Фамилии. И узнаете больше о жизни гениального автора проекта.
Описание билета
- Вы познакомитесь с историей храма и узнаете секреты, скрытые в замысле Гауди.
- Оцените мастерство строителей собора.
- Услышите забавные рассказы и легенды, связанные с культовой достопримечательностью.
- Исследуете замысловатые интерьеры базилики.
- Комментарии аудиогида помогут вам лучше понять и оценить значение каталонского архитектурного чуда для Барселоны.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Саграда Фамилия.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€58
|С 11 до 29 лет: билет + аудиотур
|€55
|Дети до 10 лет + аудиоэкскурсия
|€10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Саграды Фамилии
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
