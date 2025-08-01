читать дальше музеи, театры и магазины.



На экскурсии я познакомлю Вас с этим заморским городом, научу ориентироваться так, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в «великую обольстительницу» Барселону. Обзорная экскурсия одинаково хороша днём и ночью – в Барселоне мне всегда есть, чем вас удивить.



Must-see Барселоны: Саграда Фамилия, Дом Бальо, Монжуик, Парк Гуэля — всё это вы увидите и удивитесь, как много ещё интересного есть в этом городе.

Если вы в Барселоне в первый раз, вам нужна именно эта экскурсия.Барселона – это город, в котором есть все! Богатая, более чем 7000-летняя история, яркая архитектура, еда со всего мира,