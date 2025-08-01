Обзорная экскурсия по Барселоне

Если вы в Барселоне в первый раз, вам нужна именно эта экскурсия.

Барселона – это город, в котором есть все! Богатая, более чем 7000-летняя история, яркая архитектура, еда со всего мира,
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музеи, театры и магазины.

На экскурсии я познакомлю Вас с этим заморским городом, научу ориентироваться так, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в «великую обольстительницу» Барселону. Обзорная экскурсия одинаково хороша днём и ночью – в Барселоне мне всегда есть, чем вас удивить.

Must-see Барселоны: Саграда Фамилия, Дом Бальо, Монжуик, Парк Гуэля — всё это вы увидите и удивитесь, как много ещё интересного есть в этом городе.

Обзорная экскурсия по Барселоне
Обзорная экскурсия по Барселоне
Обзорная экскурсия по Барселоне
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

По умолчанию я предлагаю вашему вниманию самый традиционный, а потому самый эффектный маршрут:

  • мы посетим элегантную «витрину» Барселоны — Пасеч де Грасия и подробно изучим архитектурные шедевры района под названием «Яблоко раздора», а также, узнаем, какая связь между яблоком и особняками барселонской буржуазии;
  • прогуляемся вокруг собора Саграда Фамилия, попробуем прочитать эту «библию в камне» работы Антонио Гауди;
  • поднимемся на гору Монжуик: со смотровой площадки увидим отличную панораму на Барселону, а также, познакомимся с олимпийскими объектами олимпиады 1992 года, воспетой потрясающим дуэтом Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури;
  • побываем у хорошо известного Парка Гуэля, чтобы увидеть знаменитую рептилию и узнать о технике тренкадис, так любимой Гауди;
  • оценим, как смотрятся арена, венецианские башни и национальный дворец: великолепный архитектурный ансамбль площади Испании;
  • по пути мы проедем множество красивых мест Барселоны: бульвар Лас Рамблас, Старый порт, яркие особняки района Эшампле и деревушки Грасия. Советы от местного жителя Я буду рада поделиться с вами советами местного жителя: как лучше провести время в Барселоне, что еще увидеть, какие музеи посетить, в какие рестораны стоит зайти, где посмотреть фламенко, что попробовать, где выпить и что привезти из Барселоны. Барселона разная, скромная и яркая, открытая и загадочная, откроется перед нами в своем лучшем наряде – именно так настоящая леди первый раз является на рандеву. Важная информация: В стоимость данной экскурсии не включены входные билеты в музеи: их посещение данный маршрут не предполагает. Однако, если на то будет Ваше желание, мы можем рассчитать экскурсию с посещением объектов на Ваше усмотрение и забронировать для Вас необходимые музеи.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Испании
  • Гора Монжуик и смотровая площадка
  • Олимпийский стадион
  • Пасеч де Грасия: Дом Бальо, Дом Мила
  • Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия)
  • Старый порт и площадь Колумба
  • Лас Рамблас
  • Парк Гуэля
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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