Если вы в Барселоне в первый раз, вам нужна именно эта экскурсия.
Барселона – это город, в котором есть все! Богатая, более чем 7000-летняя история, яркая архитектура, еда со всего мира,
Барселона – это город, в котором есть все! Богатая, более чем 7000-летняя история, яркая архитектура, еда со всего мира,
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
По умолчанию я предлагаю вашему вниманию самый традиционный, а потому самый эффектный маршрут:
- мы посетим элегантную «витрину» Барселоны — Пасеч де Грасия и подробно изучим архитектурные шедевры района под названием «Яблоко раздора», а также, узнаем, какая связь между яблоком и особняками барселонской буржуазии;
- прогуляемся вокруг собора Саграда Фамилия, попробуем прочитать эту «библию в камне» работы Антонио Гауди;
- поднимемся на гору Монжуик: со смотровой площадки увидим отличную панораму на Барселону, а также, познакомимся с олимпийскими объектами олимпиады 1992 года, воспетой потрясающим дуэтом Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури;
- побываем у хорошо известного Парка Гуэля, чтобы увидеть знаменитую рептилию и узнать о технике тренкадис, так любимой Гауди;
- оценим, как смотрятся арена, венецианские башни и национальный дворец: великолепный архитектурный ансамбль площади Испании;
- по пути мы проедем множество красивых мест Барселоны: бульвар Лас Рамблас, Старый порт, яркие особняки района Эшампле и деревушки Грасия. Советы от местного жителя Я буду рада поделиться с вами советами местного жителя: как лучше провести время в Барселоне, что еще увидеть, какие музеи посетить, в какие рестораны стоит зайти, где посмотреть фламенко, что попробовать, где выпить и что привезти из Барселоны. Барселона разная, скромная и яркая, открытая и загадочная, откроется перед нами в своем лучшем наряде – именно так настоящая леди первый раз является на рандеву. Важная информация: В стоимость данной экскурсии не включены входные билеты в музеи: их посещение данный маршрут не предполагает. Однако, если на то будет Ваше желание, мы можем рассчитать экскурсию с посещением объектов на Ваше усмотрение и забронировать для Вас необходимые музеи.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Испании
- Гора Монжуик и смотровая площадка
- Олимпийский стадион
- Пасеч де Грасия: Дом Бальо, Дом Мила
- Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия)
- Старый порт и площадь Колумба
- Лас Рамблас
- Парк Гуэля
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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