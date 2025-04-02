На комфортабельном транспорте вы поднимитесь в гору и полюбуетесь скалами удивительной формы.
Монастырь Монтсеррат является не только местом паломничества католиков во всего мира и религиозным центром Каталонии, но и уникальным архитектурным сооружением.
В нем хранится национальная святыня Каталонии, а своды монастыря идеально отражают звучание «золотых голосов» — хора «L’Escolania».
Монастырь Монтсеррат является не только местом паломничества католиков во всего мира и религиозным центром Каталонии, но и уникальным архитектурным сооружением.
В нем хранится национальная святыня Каталонии, а своды монастыря идеально отражают звучание «золотых голосов» — хора «L’Escolania».
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ древности здесь бушевал океан, на заре христианства укрывались отшельники-монахи, а пастухи, увидевшие на горе мистический свет, навсегда сделали ее местом паломничества католиков со всего мира. Полюбуйтесь скалами удивительной формы, прикоснитесь к чудотворной «Черной мадонне», послушайте хор мальчиков с «золотыми голосами» и поверьте-мечты сбываются! Внимание: - Хор мальчиков может снять свое выступление без предварительного уведомления. - В случае закрытия автомобильной дороги на Монтсеррат, подъём на канатной дороге оплачивается отдельно Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим связаться с нами по телефону +34 667293328 (можно вотсап, вайбер, телеграм). Иначе бронь аннулируется. Важная информация:
- Рекомендуется надеть удобную обувь;
- Хор «L’Escolania» может снять свое выступление без предварительного уведомления;
- В случае закрытия автомобильной дороги на Монтсеррат, подъём на канатной дороге оплачивается отдельно;
- Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
в любой день недели
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Монтсеррат
- Монастырь Монтсеррат
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день недели
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Если вы выбрали оплату наличными, не забудьте за 48 часов до экскурсии связаться с нами по телефону +34 667293328 (можно вотсап, вайбер, телеграм). Иначе бронь аннулируется
- Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи
- Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Монтсеррат
Завораживающий Монтсеррат: природные скульптуры и исторические тайны монастыря Санта Мария
Завтра в 09:00
4 апр в 15:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
12 апр в 00:30
13 апр в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€170 за всё до 4 чел.