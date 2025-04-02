Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На комфортабельном транспорте вы поднимитесь в гору и полюбуетесь скалами удивительной формы.



Монастырь Монтсеррат является не только местом паломничества католиков во всего мира и религиозным центром Каталонии, но и уникальным архитектурным сооружением.



В нем хранится национальная святыня Каталонии, а своды монастыря идеально отражают звучание «золотых голосов» — хора «L’Escolania».