Групповая автобусная экскурсия ⛳ древности здесь бушевал океан, на заре христианства укрывались отшельники-монахи, а пастухи, увидевшие на горе мистический свет, навсегда сделали ее местом паломничества католиков со всего мира. Полюбуйтесь скалами удивительной формы, прикоснитесь к чудотворной «Черной мадонны», послушайте хор мальчиков с «золотыми голосами» и поверьте-мечты сбываются!
Внимание:
Хор мальчиков может снять свое выступление без предварительного уведомления.
В случае закрытия автомобильной дороги на Монтсеррат, подъём на канатной дороге оплачивается отдельно
Отправление с площади Каталунии
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Что входит
Транспорт
Гид
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.