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Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)

4.4
120 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
На комфортабельном транспорте вы поднимитесь в гору и полюбуетесь скалами удивительной формы.

Монастырь Монтсеррат является не только местом паломничества католиков во всего мира и религиозным центром Каталонии, но и уникальным архитектурным сооружением.

В нем хранится национальная святыня Каталонии, а своды монастыря идеально отражают звучание «золотых голосов» — хора «L’Escolania».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)

Что вы увидите

  • гора Монтсеррат
  • Монастырь Монтсеррат
Групповая автобусная экскурсия ⛳ древности здесь бушевал океан, на заре христианства укрывались отшельники-монахи, а пастухи, увидевшие на горе мистический свет, навсегда сделали ее местом паломничества католиков со всего мира. Полюбуйтесь скалами удивительной формы, прикоснитесь к чудотворной «Черной мадонны», послушайте хор мальчиков с «золотыми голосами» и поверьте-мечты сбываются!

Внимание:

  • Хор мальчиков может снять свое выступление без предварительного уведомления.
  • В случае закрытия автомобильной дороги на Монтсеррат, подъём на канатной дороге оплачивается отдельно
  • Отправление с площади Каталунии
  • Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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120 отзывов оставили туристы

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