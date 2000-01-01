Фото Барселоны

Хорошие фотографии Барселоны в высоком разрешении

Фотографии города Барселоны (Испания) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Барселона
Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт
Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт
Много туристов, а значит постоянный шум
Много туристов, а значит постоянный шум
Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы
Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы
Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)
Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)
Языковой барьер, частая проблема при переезде
Языковой барьер, частая проблема при переезде
Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону
Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону
В Барселоне проводится большое количество стартапов
В Барселоне проводится большое количество стартапов
10-я линия метро Барселоны
10-я линия метро Барселоны
Международный аэропорт — Эль-Прат
Международный аэропорт — Эль-Прат
Пляж Барселонета
Пляж Барселонета
Средиземноморские пляжи Барселоны
Средиземноморские пляжи Барселоны
Найти работу в Барселоне не составит труда, главное иметь разрешение и желание
Найти работу в Барселоне не составит труда, главное иметь разрешение и желание
Пляжный фестиваль Барселоны
Пляжный фестиваль Барселоны
Празднование фестиваля Ла Мерсе
Празднование фестиваля Ла Мерсе
В Барселоне есть огромное количество школ по изучению каталанского и испанского языка
В Барселоне есть огромное количество школ по изучению каталанского и испанского языка
Каждый год Барселону посещает огромное количество иностранного населения
Каждый год Барселону посещает огромное количество иностранного населения
Район Эшампле в Барселоне
Район Эшампле в Барселоне
Саграда Фамилия
Саграда Фамилия
Лучшее время посещения Sagrada Familia
Лучшее время посещения Sagrada Familia
Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))
Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))
Потолок храма Святого Семейства в Барселоне
Потолок храма Святого Семейства в Барселоне
Метро, Ст. Sagrada Familia
Метро, Ст. Sagrada Familia
Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI
Музей в Sagrada Familia
Музей в Sagrada Familia
Могила Антонио Гауди
Могила Антонио Гауди
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен
Четыре башни-колокольни
Четыре башни-колокольни
Фасад Страстей
Фасад Страстей
Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Внутренний вид храма Святого Семейства
Внутренний вид храма Святого Семейства
Внешний вид храма
Внешний вид храма
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.
История строительства храма Святого Семейства
История строительства храма Святого Семейства
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)
Вид на Барселону с горы Тибидабо, сентябрь 2019
Вид на Барселону с горы Тибидабо, сентябрь 2019
Кастельдефельс, Барселона, Испания
Кастельдефельс, Барселона, Испания
Пляж Соморростро, Барселона, Испания
Пляж Соморростро, Барселона, Испания
Пляж Мар Белла, Барселона, Испания
Пляж Мар Белла, Барселона, Испания
Пляж Нова-Икария, Барселона, Испания
Пляж Нова-Икария, Барселона, Испания
Пляж Барселонета, Барселона, Испания
Пляж Барселонета, Барселона, Испания
Пляж Линго, Барселона, Испания
Пляж Линго, Барселона, Испания
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Дом Мила (Casa Mila)
Дом Мила (Casa Mila)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
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