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Хорошие фотографии Барселоны в высоком разрешении
Фотографии города Барселоны (Испания) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Барселона
Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт
Много туристов, а значит постоянный шум
Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы
Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)
Языковой барьер, частая проблема при переезде
Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону
В Барселоне проводится большое количество стартапов
10-я линия метро Барселоны
Международный аэропорт — Эль-Прат
Пляж Барселонета
Средиземноморские пляжи Барселоны
Найти работу в Барселоне не составит труда, главное иметь разрешение и желание
Пляжный фестиваль Барселоны
Празднование фестиваля Ла Мерсе
В Барселоне есть огромное количество школ по изучению каталанского и испанского языка
Каждый год Барселону посещает огромное количество иностранного населения
Район Эшампле в Барселоне
Саграда Фамилия
Лучшее время посещения Sagrada Familia
Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))
Потолок храма Святого Семейства в Барселоне
Метро, Ст. Sagrada Familia
Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI
Музей в Sagrada Familia
Могила Антонио Гауди
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен
Четыре башни-колокольни
Фасад Страстей
Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Внутренний вид храма Святого Семейства
Внешний вид храма
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.
История строительства храма Святого Семейства
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)
Вид на Барселону с горы Тибидабо, сентябрь 2019
Кастельдефельс, Барселона, Испания
Пляж Соморростро, Барселона, Испания
Пляж Мар Белла, Барселона, Испания
Пляж Нова-Икария, Барселона, Испания
Пляж Барселонета, Барселона, Испания
Пляж Линго, Барселона, Испания
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Дом Мила (Casa Mila)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
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