Лучший выборКоролевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
23 сен в 08:30
29 сен в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
23 сен в 15:00
24 сен в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
23 сен в 13:30
29 сен в 13:30
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье
Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по Севилье. Откройте для себя богатую историю города, его архитектурные шедевры и легенды
Начало: Все индивидуально для каждого заказа
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
23 сен в 15:00
24 сен в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
