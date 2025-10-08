Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 15:00
11 окт в 09:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады: индивидуальная экскурсия в Севилье
Погрузитесь в историю и архитектуру Королевского Алькасара. Узнайте о правителях, событиях и тайнах, которые скрывают его стены и сады
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
14 окт в 09:00
24 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Севильей
Погрузитесь в атмосферу Севильи, выбирая между двумя маршрутами. Откройте тайны Алькасара или исследуйте колоритный район Триана
Начало: У Золотой башни
Завтра в 18:30
10 окт в 18:30
от €150 за всё до 10 чел.
