Триана — самобытный район Севильи на берегу реки Гвадалквивир.
Когда-то здесь жили моряки, ремесленники и цыганские семьи, которые во многом сформировали культуру современного фламенко.
Мы прогуляемся по старинным улицам квартала, поговорим о его независимом характере, традициях и людях, для которых фламенко было частью повседневной жизни, а не сценическим искусством.
Когда-то здесь жили моряки, ремесленники и цыганские семьи, которые во многом сформировали культуру современного фламенко.
Мы прогуляемся по старинным улицам квартала, поговорим о его независимом характере, традициях и людях, для которых фламенко было частью повседневной жизни, а не сценическим искусством.
Описание билета
- Прогулка по историческим улицам района;
- Рассказы о цыганских семьях, местном быте и корнях фламенко;
- Остановка в аутентичном баре и дегустация местного вермута;
- Вечернее шоу фламенко.
О чём поговорим:
- Триана как колыбель фламенко: история цыганского квартала и традиции Севильи.
- Как Триана стала домом для цыганских семей и одним из мест рождения фламенко.
- Повседневная жизнь жителей района в прошлом и сегодня.
- Традиции и особенности местной культуры, которые сохранились здесь до наших дней.
Организационные детали
В стоимость включены дегустация вермута и билеты на шоу фламенко.
ежедневно в 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Триана
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Затем закончила магистратуру по архитектуре и культурному наследию в Университете Севильи. С тех пор много воды утекло.
Входит в следующие категории Севильи
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