Мои заказы

Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)

Погрузиться в атмосферу колоритного квартала Севильи
Триана — самобытный район Севильи на берегу реки Гвадалквивир.

Когда-то здесь жили моряки, ремесленники и цыганские семьи, которые во многом сформировали культуру современного фламенко.

Мы прогуляемся по старинным улицам квартала, поговорим о его независимом характере, традициях и людях, для которых фламенко было частью повседневной жизни, а не сценическим искусством.
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)
Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)

Описание билета

  • Прогулка по историческим улицам района;
  • Рассказы о цыганских семьях, местном быте и корнях фламенко;
  • Остановка в аутентичном баре и дегустация местного вермута;
  • Вечернее шоу фламенко.

О чём поговорим:

  • Триана как колыбель фламенко: история цыганского квартала и традиции Севильи.
  • Как Триана стала домом для цыганских семей и одним из мест рождения фламенко.
  • Повседневная жизнь жителей района в прошлом и сегодня.
  • Традиции и особенности местной культуры, которые сохранились здесь до наших дней.

Организационные детали

В стоимость включены дегустация вермута и билеты на шоу фламенко.

ежедневно в 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Триана
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Затем закончила магистратуру по архитектуре и культурному наследию в Университете Севильи. С тех пор много воды утекло.
читать дальшеуменьшить

Я работала исследователем, чувствовала себя Индианой Джонсом, открывая старым ключом башни Альгамбры, бродила по садам Алькасара до их открытия, снимала документальные фильмы на севере Испании и жила у вулкана на Канарских островах. Я объездила полмира, но всегда возвращалась в Севилью. Приезжайте влюбляться в город, как когда-то влюбилась в него я, с удовольствием вам помогу.

Входит в следующие категории Севильи

Похожие экскурсии на «Вечер в Триане: цыганские истории, вермут и шоу фламенко (всё включено)»

Красавица Севилья
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красавица Севилья
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Пешая
2 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
8 июн в 15:15
€40 за человека
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Севилье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Севилье
€120 за человека