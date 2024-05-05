Экскурсия объединяет три знаковые локации Валенсии: средневековый центр, футуристический Город искусств и наук и парк Турия.Прогулка по старому городу познакомит с его площадями, улочками, церквями и башнями, а также современными

строениями в стилях барокко и модерн. В парке Турия, расположенном в осушённом русле реки, можно полюбоваться мостами и статуями, включая Морской и Цветочный мосты, Мост экспозиции и мост «Золотая плотина». В Городе искусств и наук, шедевре Сантьяго Калатравы, вас ждут футуристические строения, которые оставляют неизгладимые впечатления. Узнайте, почему на гербе Валенсии появилась летучая мышь, что хранилось в башнях Серранос, как появился парк Турия и что было задумано на месте Города искусств и наук. Экскурсия также расскажет о празднике Las Fallas, похожем на Масленицу. По желанию можно сделать перерыв на кофе или заказать услуги фотографа. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

за 1-2 человека или €46 за человека, если вас больше

от €111 за 1-2 человека или €46 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ренессанс Старого города. Мы осмотрим площади и улочки, церкви и средневековые башни, а также современные строения в стилях барокко и модерн.

12 мостов парка Турия, расположенного в осушённом русле реки. Мы полюбуемся удивительными сооружениями в модернистском и средневековом стилях. Побываем на Морском и Цветочном мостах, Мосту экспозиции с наклонённым на бок гребнем, а также на мосту «Золотая плотина» — самой высокой точке города. Рассмотрим размещённые здесь статуи и необычные гаргульи.

Архитектура Города искусств и наук. Вы поймёте, почему этот шедевр Сантьяго Калатравы так притягивает внимание всех, в том числе кинематографистов, а его футуристические строения оставляют неизгладимые впечатления.

Вы узнаете:

Почему на гербе Валенсии появилась летучая мышь и что она символизирует

Что хранилось в башнях Серранос и какую роль они сыграли в истории города

Что было задумано на месте Города искусств и наук

Как появился парк Турия

Как проходит уникальный праздник Las Fallas, похожий на Масленицу — с фигурками и костюмированным шествием

Организационные детали