Экскурсия объединяет три знаковые локации Валенсии: средневековый центр, футуристический Город искусств и наук и парк Турия.
Прогулка по старому городу познакомит с его площадями, улочками, церквями и башнями, а также современными
Прогулка по старому городу познакомит с его площадями, улочками, церквями и башнями, а также современными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное сочетание средневековой и футуристической архитектуры
- 🏰 Посещение исторических башен и мостов
- 🎨 Шедевры Сантьяго Калатравы
- 🌉 Прогулка по парку Турия
- 📸 Возможность заказать услуги фотографа
- ☕ Перерыв на кофе по вашему желанию
Что можно увидеть
- Средневековый центр
- Город искусств и наук
- Парк Турия
- Башни Серранос
- Морской мост
- Цветочный мост
- Мост экспозиции
- Мост «Золотая плотина»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ренессанс Старого города. Мы осмотрим площади и улочки, церкви и средневековые башни, а также современные строения в стилях барокко и модерн.
12 мостов парка Турия, расположенного в осушённом русле реки. Мы полюбуемся удивительными сооружениями в модернистском и средневековом стилях. Побываем на Морском и Цветочном мостах, Мосту экспозиции с наклонённым на бок гребнем, а также на мосту «Золотая плотина» — самой высокой точке города. Рассмотрим размещённые здесь статуи и необычные гаргульи.
Архитектура Города искусств и наук. Вы поймёте, почему этот шедевр Сантьяго Калатравы так притягивает внимание всех, в том числе кинематографистов, а его футуристические строения оставляют неизгладимые впечатления.
Вы узнаете:
- Почему на гербе Валенсии появилась летучая мышь и что она символизирует
- Что хранилось в башнях Серранос и какую роль они сыграли в истории города
- Что было задумано на месте Города искусств и наук
- Как появился парк Турия
- Как проходит уникальный праздник Las Fallas, похожий на Масленицу — с фигурками и костюмированным шествием
Организационные детали
- По вашему желанию можем сделать перерыв на кофе. Это оплачивается дополнительно.
- Можно заказать услуги фотографа. Подробности в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€46
|Дети 8-16 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|€5
|С професиональной фотосессией
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Валенсии
Провели экскурсии для 51 туриста
Мы — увлечённая историей и архитектурой Валенсии команда гидов — Михаил и Оксана. Живём в Испании, путешествуем по разным городам, изучаем историческое наследие страны. Ведём сайт, где выкладываем фотоотчёты о своих путешествиях, сопровождаемые короткими рассказами о посещаемых местах, иногда выкладываем видео. Михаил делает фотографии на профессиональное оборудование. Предлагаем всем к нам присоединиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Vladimir
5 мая 2024
Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
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