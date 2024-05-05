Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук

Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Экскурсия объединяет три знаковые локации Валенсии: средневековый центр, футуристический Город искусств и наук и парк Турия.

Прогулка по старому городу познакомит с его площадями, улочками, церквями и башнями, а также современными
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строениями в стилях барокко и модерн.

В парке Турия, расположенном в осушённом русле реки, можно полюбоваться мостами и статуями, включая Морской и Цветочный мосты, Мост экспозиции и мост «Золотая плотина».

В Городе искусств и наук, шедевре Сантьяго Калатравы, вас ждут футуристические строения, которые оставляют неизгладимые впечатления.

Узнайте, почему на гербе Валенсии появилась летучая мышь, что хранилось в башнях Серранос, как появился парк Турия и что было задумано на месте Города искусств и наук. Экскурсия также расскажет о празднике Las Fallas, похожем на Масленицу. По желанию можно сделать перерыв на кофе или заказать услуги фотографа. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальное сочетание средневековой и футуристической архитектуры
  2. 🏰 Посещение исторических башен и мостов
  3. 🎨 Шедевры Сантьяго Калатравы
  4. 🌉 Прогулка по парку Турия
  5. 📸 Возможность заказать услуги фотографа
  6. ☕ Перерыв на кофе по вашему желанию

Что можно увидеть

  • Средневековый центр
  • Город искусств и наук
  • Парк Турия
  • Башни Серранос
  • Морской мост
  • Цветочный мост
  • Мост экспозиции
  • Мост «Золотая плотина»
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ренессанс Старого города. Мы осмотрим площади и улочки, церкви и средневековые башни, а также современные строения в стилях барокко и модерн.

12 мостов парка Турия, расположенного в осушённом русле реки. Мы полюбуемся удивительными сооружениями в модернистском и средневековом стилях. Побываем на Морском и Цветочном мостах, Мосту экспозиции с наклонённым на бок гребнем, а также на мосту «Золотая плотина» — самой высокой точке города. Рассмотрим размещённые здесь статуи и необычные гаргульи.

Архитектура Города искусств и наук. Вы поймёте, почему этот шедевр Сантьяго Калатравы так притягивает внимание всех, в том числе кинематографистов, а его футуристические строения оставляют неизгладимые впечатления.

Вы узнаете:

  • Почему на гербе Валенсии появилась летучая мышь и что она символизирует
  • Что хранилось в башнях Серранос и какую роль они сыграли в истории города
  • Что было задумано на месте Города искусств и наук
  • Как появился парк Турия
  • Как проходит уникальный праздник Las Fallas, похожий на Масленицу — с фигурками и костюмированным шествием

Организационные детали

  • По вашему желанию можем сделать перерыв на кофе. Это оплачивается дополнительно.
  • Можно заказать услуги фотографа. Подробности в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€46
Дети 8-16 лет€25
Дети до 7 лет€5
С професиональной фотосессией€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Vladimir
5 мая 2024
Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали

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