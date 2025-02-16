6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Уникальные маршруты
- 📚 Исторические факты
- 🍊 Вкус Валенсии
- 🎨 Искусство и ремесла
- 📸 Фотопаузы
Что можно увидеть
- Площадь de la Virgen
- Базилика Обездоленных
- Кафедральный собор
- Церковь Св. Каталины
- Шелковая биржа
- Площадь Мэрии
- Апельсиновый садик
- Центральный рынок
- Вязаный дом
- Дворец Маркизов Dos Aguas
- Музей-бутик фабрики Lladro
- Арена для боя быков
Описание экскурсии
Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. В обоих вариантах прогулка начинается на площади de la Virgen, где вы услышите о покровительнице города. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.
Красный маршрут: Валенсия классическая
На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зеленой площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.
Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.
Синий маршрут: Валенсия изящная
Начнем с рассказа о празднике, который превращает площадь de la Virgen в цветочное поле! Следом вы прикоснётесь к далекому прошлому, увидев раскопки древней Валенсии, римского города Valentia, буквально под ногами. Мы удивим вас кружевной архитектурой Вязаного дома и фактами о Римском входе в Кафедральный собор. На площади de la Reina вы узнаете о колокольни Мигелетте и о лучших местных кафе и барах. Отдельной темой станут ремесла Валенсии. Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas. А в музее-бутике фабрики Lladro познакомитесь с прославленным фарфором тонкой работы. На площади Мэрии вы представите ярчайший испанский праздник Fallas, а после увидите огромную Арену для боя быков.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Валенсии, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €30, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно