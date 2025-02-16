Личное свидание с Валенсией

Погрузитесь в атмосферу Валенсии, выбрав один из двух маршрутов. Откройте для себя тайны города и насладитесь его архитектурой и культурой
Экскурсия «Личное свидание с Валенсией» предлагает два уникальных маршрута, которые проведут вас через главные достопримечательности города. Вы узнаете о Базилике Обездоленных, Чаше Грааля в Кафедральном соборе и тайнах Шелковой биржи. Погрузитесь в атмосферу местных праздников и ремесел, исследуя площади и музеи. Каждый маршрут предлагает уникальные впечатления и знакомство с культурой Валенсии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные маршруты
  • 📚 Исторические факты
  • 🍊 Вкус Валенсии
  • 🎨 Искусство и ремесла
  • 📸 Фотопаузы
Личное свидание с Валенсией
Личное свидание с Валенсией
Личное свидание с Валенсией
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Площадь de la Virgen
  • Базилика Обездоленных
  • Кафедральный собор
  • Церковь Св. Каталины
  • Шелковая биржа
  • Площадь Мэрии
  • Апельсиновый садик
  • Центральный рынок
  • Вязаный дом
  • Дворец Маркизов Dos Aguas
  • Музей-бутик фабрики Lladro
  • Арена для боя быков

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. В обоих вариантах прогулка начинается на площади de la Virgen, где вы услышите о покровительнице города. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.

Красный маршрут: Валенсия классическая

На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зеленой площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.

Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.

Синий маршрут: Валенсия изящная

Начнем с рассказа о празднике, который превращает площадь de la Virgen в цветочное поле! Следом вы прикоснётесь к далекому прошлому, увидев раскопки древней Валенсии, римского города Valentia, буквально под ногами. Мы удивим вас кружевной архитектурой Вязаного дома и фактами о Римском входе в Кафедральный собор. На площади de la Reina вы узнаете о колокольни Мигелетте и о лучших местных кафе и барах. Отдельной темой станут ремесла Валенсии. Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas. А в музее-бутике фабрики Lladro познакомитесь с прославленным фарфором тонкой работы. На площади Мэрии вы представите ярчайший испанский праздник Fallas, а после увидите огромную Арену для боя быков.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Валенсии, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €30, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Turia на Plaza de la Virgen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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