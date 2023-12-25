Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Валенсия, город, где современность встречается с историей, предлагает уникальную возможность познакомиться с визитной карточкой города - Городом искусств и наук.
Созданные знаменитым архитектором Сантьяго Калатравой, эти сооружения поражают воображение своей красотой читать дальшеуменьшить
и инновационностью.
От символического ока Эмисферика до величественного здания оперы, напоминающего шлем конкистадора, каждый объект рассказывает свою уникальную историю.
На этой экскурсии вы не только узнаете об истории возникновения этих архитектурных чудес, но и познакомитесь с неповторимым стилем Калатравы, который оставил свой след во многих уголках мира.
Мы проведем вас через футуристические формы и стиль биотек, расскажем о том, как Город наук и искусств гармонично вписался в урбанистический пейзаж Валенсии, став символом соседства прошлого и настоящего. Для желающих также доступна профессиональная фотосессия на фоне этих впечатляющих арт-объектов. Не упустите шанс погрузиться в мир архитектуры и искусства, который откроет вам Валенсия
Мы тщательно рассмотрим самое высокое здание оперы в виде шлема конкистадора, символическое око Эмисферика, «хребет рыбы» Музея искусств и наук, «горб динозавра» Агоры, однопилонный мост «Золотая плотина». Мозаичное белоснежно-искристое покрытие тренкадис и стиль биотек восхитят и запечатлятся в памяти надолго. Расскажу об истории возникновения этих арт-объектов.
Незабываемый почерк автора
Стиль Калатравы не спутаешь ни с чем. По всему миру архитектор создал необычные скульптурные и подвижные конструкции сооружений — в Аргентине, Израиле, Португалии и многих других странах. Ассиметричные висячие мосты, три из которых находятся в Валенсии, создают неизгладимое впечатление. Мы подробно поговорим об отличительных особенностях сооружений Калатравы и сравним его различные строения.
Стык современности и истории
Я также проведу параллели между древними временами и современностью. Расскажу об архитектуре Валенсии в целом. Город застал разные эпохи, которые отразились в его облике. Тут и романский стиль, и готика, и Средневековье. Город наук и искусств отлично вписался в урбанистический пейзаж как символ гармоничного соседства прошлого и настоящего.
Фотосессия на фоне арт-объектов по желанию (за доплату)
Это необязательный пункт нашей экскурсии. Кому-то достаточно познавательной прогулки по следам творений Калатравы. Но если вы хотите оставить на память ещё и качественные фото на фоне арт-объектов — я помогу вам. Я изучил эти места с точки зрения профессионального фотографа, знаю, с какого ракурса нужно сделать снимок, чтобы получить объёмные и чёткие кадры.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Если вы хотите дополнительно провести фотосессию — пишите в сообщении, обсудим
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€20
Дети до 12 лет
€10
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Городе искусств и наук
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 269 туристов
Мы — увлечённая историей и архитектурой Валенсии команда гидов — Михаил и Оксана. Живём в Испании, путешествуем по разным городам, изучаем историческое наследие страны. Ведём сайт, где выкладываем фотоотчёты о своих путешествиях, сопровождаемые короткими рассказами о посещаемых местах, иногда выкладываем видео. Михаил делает фотографии на профессиональное оборудование. Предлагаем всем к нам присоединиться!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия очень познавательная. Раньше ничего не знала о данном архитекторе. Рассказ Оксаны и помог совсем по новому взглянуть на этот архитектурный шедевр.
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Anjela
Было очень очень интересно! Это наверное самое важное, что нужно посмотреть в Валенсии. Спасибо огромное Оксане и Михаилу!
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А
Александр
Мы были очень впечатлены экскурсией! Экскурсию проводила Оксана. Видно было, что она влюблена в этот объект! Увлекательный рассказ сопровождался красивыми фотографиями этих зданий в разное время суток, а также цветными читать дальшеуменьшить
иллюстрациями других работ Калатравы по всему миру. Благодаря Оксане мы увидели разные детали, которые были незаметны с первого взгляда. Чувствовалась любовь и ко всей Валенсии. Приятно было не только получить информацию, но и окунуться в приятную атмосферу. Большое спасибо!
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В
Валерия
Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами читать дальшеуменьшить
мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо!
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O
Olga
Хороший гид, интересная - не тривиальная тема. Чуть больше уверенности рассказчику и все будет отлично.
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О
Оксана
Хочу поблагодарить Михаила за отличную экскурсию. Узнала много интересных фактов об истории Валенсии и о Городе искусств и наук. Впечатляют масштабы архитектурных сооружений Сантьяго Калатравы, которые он строит по всему миру. Михаил рассказал об архитектурном стиле и показал впечатляющие фотографии аналогичных строений, находящихся в других странах, было очень интересно.
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