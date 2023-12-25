Валенсия, город, где современность встречается с историей, предлагает уникальную возможность познакомиться с визитной карточкой города - Городом искусств и наук.Созданные знаменитым архитектором Сантьяго Калатравой, эти сооружения поражают воображение своей красотой

и инновационностью. От символического ока Эмисферика до величественного здания оперы, напоминающего шлем конкистадора, каждый объект рассказывает свою уникальную историю. На этой экскурсии вы не только узнаете об истории возникновения этих архитектурных чудес, но и познакомитесь с неповторимым стилем Калатравы, который оставил свой след во многих уголках мира. Мы проведем вас через футуристические формы и стиль биотек, расскажем о том, как Город наук и искусств гармонично вписался в урбанистический пейзаж Валенсии, став символом соседства прошлого и настоящего. Для желающих также доступна профессиональная фотосессия на фоне этих впечатляющих арт-объектов. Не упустите шанс погрузиться в мир архитектуры и искусства, который откроет вам Валенсия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Футуристические формы и стиль биотек

Мы тщательно рассмотрим самое высокое здание оперы в виде шлема конкистадора, символическое око Эмисферика, «хребет рыбы» Музея искусств и наук, «горб динозавра» Агоры, однопилонный мост «Золотая плотина». Мозаичное белоснежно-искристое покрытие тренкадис и стиль биотек восхитят и запечатлятся в памяти надолго. Расскажу об истории возникновения этих арт-объектов.

Незабываемый почерк автора

Стиль Калатравы не спутаешь ни с чем. По всему миру архитектор создал необычные скульптурные и подвижные конструкции сооружений — в Аргентине, Израиле, Португалии и многих других странах. Ассиметричные висячие мосты, три из которых находятся в Валенсии, создают неизгладимое впечатление. Мы подробно поговорим об отличительных особенностях сооружений Калатравы и сравним его различные строения.

Стык современности и истории

Я также проведу параллели между древними временами и современностью. Расскажу об архитектуре Валенсии в целом. Город застал разные эпохи, которые отразились в его облике. Тут и романский стиль, и готика, и Средневековье. Город наук и искусств отлично вписался в урбанистический пейзаж как символ гармоничного соседства прошлого и настоящего.

Фотосессия на фоне арт-объектов по желанию (за доплату)

Это необязательный пункт нашей экскурсии. Кому-то достаточно познавательной прогулки по следам творений Калатравы. Но если вы хотите оставить на память ещё и качественные фото на фоне арт-объектов — я помогу вам. Я изучил эти места с точки зрения профессионального фотографа, знаю, с какого ракурса нужно сделать снимок, чтобы получить объёмные и чёткие кадры.

Организационные детали