Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы

Понять символизм футуристических форм и особенности стиля архитектора

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Город искусств и наук — визитная карточка Валенсии. Мало кто знает историю возникновения уникальных сооружений. Ещё меньше людей знакомы с их создателем — Сантьяго Калатравой — из-за его непубличности. Приглашаю прогуляться у необычных творений, узнать много интересного об архитекторе и его стиле. При желании проведу профессиональную фотосессию на фоне арт-объектов.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
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Описание

Что вас ожидает

Футуристические формы и стиль биотек

Мы тщательно рассмотрим самое высокое здание оперы в виде шлема конкистадора, символическое око Эмисферика, «хребет рыбы» Музея искусств и наук, «горб динозавра» Агоры, однопилонный мост «Золотая плотина». Мозаичное белоснежно-искристое покрытие тренкадис и стиль биотек восхитят и запечатлятся в памяти надолго. Расскажу об истории возникновения этих арт-объектов.

Незабываемый почерк автора

Стиль Калатравы не спутаешь ни с чем. По всему миру архитектор создал необычные скульптурные и подвижные конструкции сооружений — в Аргентине, Израиле, Португалии и многих других странах. Ассиметричные висячие мосты, три из которых находятся в Валенсии, создают неизгладимое впечатление. Мы подробно поговорим об отличительных особенностях сооружений Калатравы и сравним его различные строения.

Стык современности и истории

Я также проведу параллели между древними временами и современностью. Расскажу об архитектуре Валенсии в целом. Город застал разные эпохи, которые отразились в его облике. Тут и романский стиль, и готика, и Средневековье. Город наук и искусств отлично вписался в урбанистический пейзаж как символ гармоничного соседства прошлого и настоящего.

Фотосессия на фоне арт-объектов по желанию (за доплату)

Это необязательный пункт нашей экскурсии. Кому-то достаточно познавательной прогулки по следам творений Калатравы. Но если вы хотите оставить на память ещё и качественные фото на фоне арт-объектов — я помогу вам. Я изучил эти места с точки зрения профессионального фотографа, знаю, с какого ракурса нужно сделать снимок, чтобы получить объёмные и чёткие кадры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вы хотите дополнительно провести фотосессию — пишите в сообщении, обсудим

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Городе искусств и наук
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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