Понять символизм футуристических форм и особенности стиля архитектора
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Описание
Что вас ожидает
Футуристические формы и стиль биотек
Мы тщательно рассмотрим самое высокое здание оперы в виде шлема конкистадора, символическое око Эмисферика, «хребет рыбы» Музея искусств и наук, «горб динозавра» Агоры, однопилонный мост «Золотая плотина». Мозаичное белоснежно-искристое покрытие тренкадис и стиль биотек восхитят и запечатлятся в памяти надолго. Расскажу об истории возникновения этих арт-объектов.
Незабываемый почерк автора
Стиль Калатравы не спутаешь ни с чем. По всему миру архитектор создал необычные скульптурные и подвижные конструкции сооружений — в Аргентине, Израиле, Португалии и многих других странах. Ассиметричные висячие мосты, три из которых находятся в Валенсии, создают неизгладимое впечатление. Мы подробно поговорим об отличительных особенностях сооружений Калатравы и сравним его различные строения.
Стык современности и истории
Я также проведу параллели между древними временами и современностью. Расскажу об архитектуре Валенсии в целом. Город застал разные эпохи, которые отразились в его облике. Тут и романский стиль, и готика, и Средневековье. Город наук и искусств отлично вписался в урбанистический пейзаж как символ гармоничного соседства прошлого и настоящего.
Фотосессия на фоне арт-объектов по желанию (за доплату)
Это необязательный пункт нашей экскурсии. Кому-то достаточно познавательной прогулки по следам творений Калатравы. Но если вы хотите оставить на память ещё и качественные фото на фоне арт-объектов — я помогу вам. Я изучил эти места с точки зрения профессионального фотографа, знаю, с какого ракурса нужно сделать снимок, чтобы получить объёмные и чёткие кадры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если вы хотите дополнительно провести фотосессию — пишите в сообщении, обсудим
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Городе искусств и наук
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.