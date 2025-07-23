Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Болонье на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Болонский университет: тысяча лет истории
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Начало: На Piazza Maggiore
12 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнайте историю Болоньи от древних этрусков до современности. Встречайте персонажей, строивших университет, и исследуйте римские дороги
Начало: На via Castiglione
12 дек в 11:30
15 дек в 10:30
€160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    23 июля 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Ездили с тремя детьми, экскурсия прошла на одном дыхании, легко, насыщенно, невероятно интересно. Спасибо огромное Ольге, благодаря ее эрудиции и
    читать дальше

    знаниям мы не только открыли для себя много нового, но и старшая дочь загорелась медициной и решила поступать в Болонский Университет. Спасибо Ольге и за то, что поделилась с нами своим опытом, с душой ответила на все наши вопросы, для нас эта поездка оказалась крайне важной и определяющей! Искреннее спасибо Вам от всей нашей семьи!

  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Очень все понравилось. Оля - профессионал! Получили большое удовольствие!
  • K
    Kate
    15 мая 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Ольга, прекрасный улыбчивый, доброжелательный и отзывчивый человек, но не могу сказать, что остались под впечатлением от количества и качества информации. Хотелось большего.
  • Е
    Евгения
    10 мая 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Очень интересная экскурсия, с удовольствием прикоснулись к прошлому. Большое спасибо!
  • В
    Влад
    1 апреля 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо, Ольга за экскурсию, было интересно послушать об истории старейшего университета Европы и рекомендации по различным интересным местам и кафе Болоньи.
  • Ш
    Шубина
    12 января 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Очень понравилась экскурсия, Ольга рассказывала очень интересно, показала как и ключевые места университета, так и центральную площадь города. Было несколько
    читать дальше

    удивительных и неожиданных фактов о городе и его составляющих, которые помогли лучше узнать, понять и полюбить Болонью
    Посмотрели даже книги Леонардо да Винчи

  • О
    Олеся
    12 января 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Мы с дочкой очень благодарны Ольге за проведенную экскурсию. Ольга - очень приятный в общении человек, всегда готовый ответить на
    читать дальше

    вопрос.
    У нас, помимо просто туристического осмотра города, была сверхзадача - познакомить дочь с университетом, куда, возможно, она будет поступать.
    Ольга справилась с задачей отлично! Показала все возможное в рамках экскурсии, поделилась личным опытом обучения в университете.
    Дочка впечатлилась и Болонью полюбила.
    Спасибо!

  • Н
    Наталия
    7 января 2025
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Наша познавательная экскурсия прошла в приятной атмосфере. Оля надежный и обязательный гид. Благодарны!
  • В
    Вячеслав
    7 декабря 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Ольга - отличный экскурсовод. Экскурсия про Университет Болоньи нам понравилась, её можно рекомендовать даже при первом посещении Болоньи.
  • O
    Olga
    19 ноября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Отличное путешествие во времени! После яркого рассказа Ольги про город и университет, чуть документы в университет не подали) И это
    читать дальше

    не шутка! Погружение в атмосферу университета обеспечена!
    Не буду открывать секреты экскурсии, но Болонья и университет приятно удивили.
    Ольге спасибо за структурированную, информативную, эмоциональную и интеллигентную подачу материала! И за заботу. Оля, всего доброго Вам!

  • А
    Анна
    15 октября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Экскурсия очень насыщенная, понравилась и взрослым, и девочке- подростку. Несколько часов пролетели на одном дыхании. Узнали и основные вехи истории
    читать дальше

    города, и подробности истории и устройства Болонского университета. Посетили и историческое здание, и современные здания факультетов, библиотеки, даже студенческую столовую. Ольга с готовностью отвечала на все вопросы, дала рекомендации по интересным и "вкусным" местам города. Очень рекомендуем эту экскурсию всем приезжающим в Болонью!

  • В
    Вячеслав
    8 октября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Болонскому университету. Было так интересно гулять по старому и новому корпусам, наслаждаться интересным
    читать дальше

    рассказом Ольги не только про историю университета, а еще и про сам город. Мы гуляли, никуда не спеша, заглядывали в аудитории, посетили студенческий магазин и столовую. А как бонус, Ольга нас сориентировала куда нам еще сходить и что посмотреть. Отдельное Вам, за это спасибо! Поездка на паровозике нам очень понравилась. И ужин, по вашей рекомендации.

  • G
    Gleb
    19 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
    читать дальше

    вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить.

    Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏

    Спасибо огромное за экскурсию👍🏻

  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
    читать дальше

    яркое представлении
    о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная
    подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

  • E
    Ellen
    1 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
    читать дальше

    его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом!
    Спасибо, Ольга!

  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Оказавшись впервые в Болонье, я изменила своей привычке ходить сначала на обзорную экскурсию, и выбрала сразу тематическую - история Болонского
    читать дальше

    университета. И ничуть не пожалела, что сделала именно так! Потому что, пока мы шли до университета, Ольга успела рассказать мне много интересного и о других объектах. Ольга - отличный гид! Приятная внешность, голос и манеры. Она прекрасный энергичный рассказчик с хорошим чувством юмора. За все время экскурсии я ни разу не посмотрела на часы. Могу смело рекомендовать Ольгу и ее экскурсию в Болонский университет!

  • А
    Александра
    2 апреля 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Великий Университет, вечный спутник и соперник Города, его юное и древнее лицо. Как такое показать за пару часов? Мы пошли
    читать дальше

    за Ольгой, прямо в 11 век, минуя глоссаторов, монахов, академиков и поэтов, веселье и ужас, тайны и разоблачения - и вышли в современность спустя тысячу лет.
    Экскурсия очень качественная, насыщенная, грамотно построенная, с одной стороны наполнена датами и событиями, с другой - живая и веселая. Было очень здорово. Спасибо огромное!

