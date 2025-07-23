Индивидуальная
до 8 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Начало: На Piazza Maggiore
12 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
Узнайте историю Болоньи от древних этрусков до современности. Встречайте персонажей, строивших университет, и исследуйте римские дороги
Начало: На via Castiglione
12 дек в 11:30
15 дек в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина23 июля 2025Ездили с тремя детьми, экскурсия прошла на одном дыхании, легко, насыщенно, невероятно интересно. Спасибо огромное Ольге, благодаря ее эрудиции и
- ЕЕлена21 июня 2025Очень все понравилось. Оля - профессионал! Получили большое удовольствие!
- KKate15 мая 2025Ольга, прекрасный улыбчивый, доброжелательный и отзывчивый человек, но не могу сказать, что остались под впечатлением от количества и качества информации. Хотелось большего.
- ЕЕвгения10 мая 2025Очень интересная экскурсия, с удовольствием прикоснулись к прошлому. Большое спасибо!
- ВВлад1 апреля 2025Спасибо, Ольга за экскурсию, было интересно послушать об истории старейшего университета Европы и рекомендации по различным интересным местам и кафе Болоньи.
- ШШубина12 января 2025Очень понравилась экскурсия, Ольга рассказывала очень интересно, показала как и ключевые места университета, так и центральную площадь города. Было несколько
- ООлеся12 января 2025Мы с дочкой очень благодарны Ольге за проведенную экскурсию. Ольга - очень приятный в общении человек, всегда готовый ответить на
- ННаталия7 января 2025Наша познавательная экскурсия прошла в приятной атмосфере. Оля надежный и обязательный гид. Благодарны!
- ВВячеслав7 декабря 2024Ольга - отличный экскурсовод. Экскурсия про Университет Болоньи нам понравилась, её можно рекомендовать даже при первом посещении Болоньи.
- OOlga19 ноября 2024Отличное путешествие во времени! После яркого рассказа Ольги про город и университет, чуть документы в университет не подали) И это
- ААнна15 октября 2024Экскурсия очень насыщенная, понравилась и взрослым, и девочке- подростку. Несколько часов пролетели на одном дыхании. Узнали и основные вехи истории
- ВВячеслав8 октября 2024Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Болонскому университету. Было так интересно гулять по старому и новому корпусам, наслаждаться интересным
- GGleb19 мая 2024За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
- ММарина13 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
- EEllen1 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
- ООксана15 апреля 2024Оказавшись впервые в Болонье, я изменила своей привычке ходить сначала на обзорную экскурсию, и выбрала сразу тематическую - история Болонского
- ААлександра2 апреля 2024Великий Университет, вечный спутник и соперник Города, его юное и древнее лицо. Как такое показать за пару часов? Мы пошли
