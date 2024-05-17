Анатомический театр в Архигимназии – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Анатомический театр в Архигимназии» в Болонье на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
О Болонье с любовью
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170145 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
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    и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую.

  • В
    Виктория
    9 апреля 2024
    Болонья - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
  • S
    Svetlana
    2 апреля 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
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    но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!

  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
  • А
    Александр
    12 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья
  • В
    Вера
    13 января 2024
    Болонья - первое знакомство
    Посетили прекрасную Болонью. Валерия помогла нам расслабиться и еще более почувствовать и понять дух города. Легкая в общении приятная и
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    интересный рассказчик. Жалко что запланировали только два дня в этом чудесном городе. Город захватил и хочется еще снова вернуться сюда. Валерия стала для нас путеводной звездой о которой мы будем вспоминать. Желаем ей всех благ и благодарим за общение.

  • Н
    Наталья
    30 ноября 2023
    Болонья - первое знакомство
    Мы очень благодарны Валерии за экскурсию по Болонье! Хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм. Очень приятно и комфортно было
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    гулять с ней по замечательному городу Болонья! Она смогла нас погрузить в историческое прошлое, а также дала ценные советы по визиту в уникальные места города. Мы влюбились в этот город и обязательно вернемся ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Анатомический театр в Архигимназии»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Анатомический театр в Архигимназии" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Анатомический театр в Архигимназии», 84 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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