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но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!