1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ЕЕлена9 мая 2024Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
- ВВиктория9 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
- SSvetlana2 апреля 2024Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
- ООльга21 марта 2024Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
- ААлександр12 марта 2024Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья
- ВВера13 января 2024Посетили прекрасную Болонью. Валерия помогла нам расслабиться и еще более почувствовать и понять дух города. Легкая в общении приятная и
- ННаталья30 ноября 2023Мы очень благодарны Валерии за экскурсию по Болонье! Хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм. Очень приятно и комфортно было
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Анатомический театр в Архигимназии»
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