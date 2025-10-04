Мои заказы

Палаццо Ре Энцо – экскурсии в Болонье

Найдено 5 экскурсий в категории «Палаццо Ре Энцо» в Болонье на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160€188 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.

