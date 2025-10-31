Мои заказы

Национальная пинакотека – экскурсии в Болонье

Найдено 5 экскурсий в категории «Национальная пинакотека» в Болонье на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160€188 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Начало: На via delle Belle Arti
12 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    22.10 Ольга провела для меня замечательную Арт-экскурссию по картинной галлерее Болоньи. Прекрасный рассказчик, глубоко знающий историю стилей искусствовед. Познакомила меня
    читать дальше

    с наиболее значимыми экспонатами галлереи. Время пролетела не заметно. Ольга очень тактичный, тонко чувствующий собеседника человек
    Учла все мои пожелания! Снабдила меня дополнительно подробной информацией о Болонье и других значимых городах региона Эмилия-Романья.
    Всем, кто приезжает в Болонью рекомендую Ольгу.
    Оля, спасибо вам огромное и творческих вам успехов! ❤️

  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Кроме слов Bravo, мне сказать нечего! Понравилось всё - погруженность и любовь Ольги в историю и искусство Италии, ее эрудиция,
    читать дальше

    стиль подачи материала, темп экскурсии.
    Экскурсия живая, построена на взаимодействии, а не как сухая лекция с перечислением фактов. Любые наши вопросы находили ответы. Хочется вернуться в Болонью снова!

  • И
    Ирина
    21 июня 2025
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Мы провели прекрасную экскурсию с нашим любимым гидом Ольгой! Рекомендуем обязательно к посещению пинокотеку! Это настолько увлекательно! Мы узнали много интересного!Будем скучать, вернемся осенью за новыми впечатлениями и экскурсиями🇮🇹♥️🔥эта экскурсия подойдет и детям и взрослым 👍
  • е
    елена
    18 октября 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Мы с подругой остались очень довольны рассказом Ольги. Ольга обладает отличными знаниями истории Болоньи и является замечательным искусствоведом. Мы познакомились
    читать дальше

    с замечательной коллекцией живописи города Болонья, Ольга показала и интересно рассказала о самых важных и значимых экспонатах галереи. Спасибо большое Ольга! Однозначно рекомендую!

  • R
    Ruslan
    12 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
    читать дальше

    и рассказать нам о шедеврах искусства средних веков, готики, ренессанса и маньеризма так, что время пролетело незаметно. Было очень интересно узнавать истории, стоящие за каждым произведением, и впитывать атмосферу эпох, которые они представляют.

    Экскурсия пролетела как одно мгновение, и я уже с нетерпением жду возможности вернуться в Болонью. В следующий раз, без сомнения, запишусь на 3-часовую экскурсию по городу с Ольгой, чтобы углубиться в историю и культуру этого прекрасного города. Огромное спасибо Ольге за незабываемые впечатления!

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья.
    Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
    читать дальше

    художников, стилях и направлениях. Спасибо огромное за профессиональную, качественную работу, за правильную речь и интересные рассказы. 6 марта 2024 года 10-00. Ольга и Александр

  • A
    Antonina
    14 февраля 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
    читать дальше

    и шедевы венецианских и флорентийских мастеров. Профессионал своего дела, Ольга так занимательно рассказывала, что время экскурсии пролетело незаметно. Если хотите узнать больше о художниках Болоньи, настоятельно советую воспользоваться услугами гида Ольги!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Национальная пинакотека»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Живая старина многоликой Болоньи
  2. Болонья - первое знакомство
  3. Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
  4. Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
  5. О Болонье с любовью
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в декабре 2025
Сейчас в Болонье в категории "Национальная пинакотека" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 238 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Национальная пинакотека», 156 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль