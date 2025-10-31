читать дальше

и рассказать нам о шедеврах искусства средних веков, готики, ренессанса и маньеризма так, что время пролетело незаметно. Было очень интересно узнавать истории, стоящие за каждым произведением, и впитывать атмосферу эпох, которые они представляют.



Экскурсия пролетела как одно мгновение, и я уже с нетерпением жду возможности вернуться в Болонью. В следующий раз, без сомнения, запишусь на 3-часовую экскурсию по городу с Ольгой, чтобы углубиться в историю и культуру этого прекрасного города. Огромное спасибо Ольге за незабываемые впечатления!