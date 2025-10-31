-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Начало: На via delle Belle Arti
12 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238
€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 октября 202522.10 Ольга провела для меня замечательную Арт-экскурссию по картинной галлерее Болоньи. Прекрасный рассказчик, глубоко знающий историю стилей искусствовед. Познакомила меня
- ООльга30 сентября 2025Кроме слов Bravo, мне сказать нечего! Понравилось всё - погруженность и любовь Ольги в историю и искусство Италии, ее эрудиция,
- ИИрина21 июня 2025Мы провели прекрасную экскурсию с нашим любимым гидом Ольгой! Рекомендуем обязательно к посещению пинокотеку! Это настолько увлекательно! Мы узнали много интересного!Будем скучать, вернемся осенью за новыми впечатлениями и экскурсиями🇮🇹♥️🔥эта экскурсия подойдет и детям и взрослым 👍
- еелена18 октября 2024Мы с подругой остались очень довольны рассказом Ольги. Ольга обладает отличными знаниями истории Болоньи и является замечательным искусствоведом. Мы познакомились
- RRuslan12 марта 2024Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
- ООльга10 марта 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья.
Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
- AAntonina14 февраля 2024Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Национальная пинакотека»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Болонье в декабре 2025
Сейчас в Болонье в категории "Национальная пинакотека" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 238 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Национальная пинакотека», 156 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль