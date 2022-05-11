Болонья чаще всего «выпадает» из привычных туристических маршрутов по Италии: большинство путешественников едут из Венеции во Флоренцию без остановок и совершенно не замечают этот чудесный город. Моя задача — не только увлекательно познакомиться вас с Болоньей, но и «открыть» город для самых маленьких путешественников, чтобы им захотелось возвращаться в Болонью снова и снова! Будьте уверены, она того стоит!

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Описание экскурсии

Я покажу вам основные достопримечательности города, расскажу его историю и, чтобы увлечь самых маленьких участников экскурсии, захвачу с собой двух весёлых провожатых: болонских героев комедии масок – доктора Баланцоне и Фаджолино.

Что вас ожидает

Мы встретимся у памятника Нептуну на одноименной площади Пяьцца дель Неттуно, немного познакомимся и отправимся во дворец Архигимназии. Там подробно узнаем о том, как в прошлом учились студенты старейшего в Европе Болонского университета, посетим знаменитый анатомический театр и зал Stabat Mater.

В соборе Святого Петрония мы увидим самый длинный в мире «меридиан» – солнечные часы. Дети, да и взрослые, будут в восторге, когда научатся измерять по ним время!

Далее живописные улочки Старого Рынка проведут нас мимо старинных колбасных, сырных и фруктовых лавок – здесь самое время поговорить о том, где находится настоящая родина тальятелле и тортеллини.

Наконец, мы пройдем поприветствовать две знаменитые падающие башни, а после вернемся к нашему другу Нептуну.

При желании я подскажу вам, где можно остановиться на обед и отведать отменные тортеллини! Ну, а после обеда – уже самостоятельно – почему бы вам не подняться на башню Азинелли? Преодолев 498 ступенек, вы будете вознаграждены неповторимым видом на Болонью. Если же ваша семья предпочитает менее активный отдых – можно вернуться на Пьяцца Маджоре и прокатиться на веселом детском поезде.

Организационные детали