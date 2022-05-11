Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини - и всё это с детьми
Болонья чаще всего «выпадает» из привычных туристических маршрутов по Италии: большинство путешественников едут из Венеции во Флоренцию без остановок и совершенно не замечают этот чудесный город.
Моя задача — не только увлекательно познакомиться вас с Болоньей, но и «открыть» город для самых маленьких путешественников, чтобы им захотелось возвращаться в Болонью снова и снова! Будьте уверены, она того стоит!
Я покажу вам основные достопримечательности города, расскажу его историю и, чтобы увлечь самых маленьких участников экскурсии, захвачу с собой двух весёлых провожатых: болонских героев комедии масок – доктора Баланцоне и Фаджолино.
Что вас ожидает
Мы встретимся у памятника Нептуну на одноименной площади Пяьцца дель Неттуно, немного познакомимся и отправимся во дворец Архигимназии. Там подробно узнаем о том, как в прошлом учились студенты старейшего в Европе Болонского университета, посетим знаменитый анатомический театр и зал Stabat Mater.
В соборе Святого Петрония мы увидим самый длинный в мире «меридиан» – солнечные часы. Дети, да и взрослые, будут в восторге, когда научатся измерять по ним время!
Далее живописные улочки Старого Рынка проведут нас мимо старинных колбасных, сырных и фруктовых лавок – здесь самое время поговорить о том, где находится настоящая родина тальятелле и тортеллини.
Наконец, мы пройдем поприветствовать две знаменитые падающие башни, а после вернемся к нашему другу Нептуну.
При желании я подскажу вам, где можно остановиться на обед и отведать отменные тортеллини! Ну, а после обеда – уже самостоятельно – почему бы вам не подняться на башню Азинелли? Преодолев 498 ступенек, вы будете вознаграждены неповторимым видом на Болонью. Если же ваша семья предпочитает менее активный отдых – можно вернуться на Пьяцца Маджоре и прокатиться на веселом детском поезде.
Организационные детали
Прогулка идеально подходит детям от 6 до 12 лет
Дополнительно оплачиваются взрослые билеты во дворец Архигимназии (3 евро/человек). Для детей до 18 лет — вход в музей бесплатный.
Необходимая экипировка для нашей экскурсии — удобная обувь и хорошее настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Экскурсия была фантастическая! Хочу отметить несмотря, что экскурсия детская, но для взрослых она не менее, а даже более, так как необычная подача материала. Большое спасибо Ольге за оригинальный подход к проведению экскурсии.
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Валерий
Доброе время всем, кто читает мои заметки. 21 сентября 2019 г. с большим удовольствием провели время на экскурсии по Болонье вместе с Ольгой. Впечатления самые позитивные. Все время было ощущение, читать дальшеуменьшить
что данную конкретную экскурсию Ольга готовила именно для нас. Рассказывала тепло, живо, с мелкими красочными деталями и мы открыли для себя множество интересных запоминающаяся историй из прошлой и настоящей жизни города. Никуда не торопясь, провела нас по переулочкам старого рынка, вкусно поведала о старинных рецептах Болонской кухни, секретах старых мастеров и кулинаров. Мы узнали множество ярких исторических фактов и любопытных обстоятельств о связи Болоньи с древней Москвой. Если Вам интересна именно такая экскурсия, то рекомендую Ольгу. Не пожалеете. И ещё, Ольга очень заботится о своих гостях и готова помочь и выполнить различные просьбы. Нам, например, не только посоветовала, но и заказала очень вкусные и уютные рестораны на обед и ужин. Огромное ей спасибо за время проведённое в славном городе Болонье.
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Marina
На трипстере мы заказывали уже много экскурсий в разных городах и должны признать, что Ольга - один из лучших экскурсоводов, которых мы встречали на этом сайте. Мы настолько были восхищены читать дальшеуменьшить
ее экскурсией, что решили свою следующую поездку на север Италии уже организовывать в зависимости от графика Ольги, потому что она обладает совершенно уникальными знаниями и умеет их очень хорошо преподносить. Нас было пять человек самого разного возраста, и все остались просто в полном восторге.
Ольга, спасибо вам огромное и очень надеемся на встречу с вами в следующем году!
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S
Svetlana
Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид, но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше читать дальшеуменьшить
путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!
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Алёна
Ольга проводит увлекательную экскурсию, которая будет интересна как детям так и их родителям. Экскурсия затрагивает ряд исторических зданий в центре города и включает массу интересных фактов о городе, зданиях и читать дальшеуменьшить
жителях начиная с раннего средневековья и до наших дней. Несколько артистических приемов и специальный реквизит делают экскурсию увлекательной не только для взрослых, но и для детей дошкольного возраста. Спасибо большое, Оля! Мы обязательно сходим на другие Ваши экскурсии:)
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А
Александр
Попробуйте заинтересовать двух 10-летних мальчишек рассказами об архитектурных стилях и неведомых исторических персонажах - да так, чтобы дети несколько часов слушали не отрываясь. Ольга сумела. На этом можно было бы читать дальшеуменьшить
отзыв закончить, но добавлю еще, что Ольга очень профессионально и гибко подстраивается под уровень клиентов, умудряется параллельно рассказывать что-то занимательное детям и более серьезное - их родителям. Непринужденно, содержательно, интересно. Большое спасибо!
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