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нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!