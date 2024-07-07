Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Болонье на русском языке, цены от €153, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье
Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
360 за всё до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Нетуристическая Болонья
Пешая
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья: скрытые жемчужины города
Индивидуальная экскурсия по Болонье: откройте для себя скрытые жемчужины города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На площади San Francesco
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
170153 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 июля 2024
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию и за замечательную организацию. Мы, как мне кажется, сделали невозможное - организовав все в
    читать дальше

    последнюю минуту, в столь сложную дату - когда уже почти нигде не было мест и билетов. Ольга помогала на всех этапах, перестраивала все маршруты оперативна, была очень внимательна к нашим просьбам - все четко и грамотно! Восторг! Ольга прекрасный гид, знающий свое дело - я абсолютно рекомендую путешествия с ней! Обязательно вернемся и выберем и другие маршруты с Ольгой

  • В
    Валентин
    6 июля 2024
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы посетили все музеи- Ламборгини,
    читать дальше

    Феррари, Пагани, а самое главное мы получили самый лучший тест драйв на всех машинах, которые хотели, это просто фантастика, даже на тех, которые теперь недоступны, но Ольга договорилась, огромный ей спасибо, эмоции бьют через край, заказывайте не раздумывая, это стоит всех денег, эмоции и память на всю жизнь. Отдельно- Ольга просто потрясающий человек и экскурсовод, эксперт высшего качества и уровня, не только в машинах!!! Ольга Вам огромное спасибо, за прекрасно проведенный день, за участие в нашей проблеме, очень приятно было с Вами познакомиться и пообщаться, удачи Вам и всего самого лучшего и хорошего, доброго и прекрасного. Экскурсия обязательно к посещению!!!!

    Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мыЭто было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
  • С
    Станислав
    20 июня 2024
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    Увлекательный день в самом сердце итальянского автопрома! Возможность увидеть своими глазами и пощупать своими руками! Супер

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
  2. Болонья магическая и эзотерическая
  3. Нетуристическая Болонья
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в августе 2024
Сейчас в Болонье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 153 до 360 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 9 ⭐ отзывов, цены от €153. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам