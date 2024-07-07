8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье
Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
€360 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья: скрытые жемчужины города
Индивидуальная экскурсия по Болонье: откройте для себя скрытые жемчужины города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На площади San Francesco
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 июля 2024Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию и за замечательную организацию. Мы, как мне кажется, сделали невозможное - организовав все в
- ВВалентин6 июля 2024Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы посетили все музеи- Ламборгини,
- ССтанислав20 июня 2024Увлекательный день в самом сердце итальянского автопрома! Возможность увидеть своими глазами и пощупать своими руками! Супер
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Нескучные экскурсии»
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