Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Арт-прогулка во Флоренции

Александра С.
Александра С. – Гид из Флоренции
Большая прогулка 👣 с мастер-классом по рисованию во Флоренции.

Вы познакомитесь с лучшими видами города и самостоятельно перенесёте их на холст, который останется у вас на память.

Во время экскурсии 🧭 вы насладитесь итальянской Dolce Vita и нарисуете настоящую картину на пленэре в духе импрессионистов.

Во время прогулки вы увидите берега реки Арно, зелёные холмы района Сан-Никколо, площадь Микеланджело и Сад роз.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Арт-прогулка во Флоренции
Арт-прогулка во Флоренции
Приглашаю на авторскую арт-прогулку, во время которой вы сможет увидеть и изобразить на холсте особенные места Флоренции: ее панорамные виды и живописные сады, старинные улочки. И все это, наслаждаясь итальянской Dolce Vita, творя картину "на пленере", как это делали импрессионисты.
Мы прогуляемся от берегов Арно по улочкам квартала Сан Николо, чтобы далее увидеть город 🏙️ с высокой точки, панорамной площадки, и расположиться там для творчества.
После мастер-класса Вы сможете забрать работу с Вашей Флоренцией, полную красивых 🤩 воспоминаний, как лучший сувенир 🎁, созданный своими же руками во время путешествия. В течение творческой прогулки Вы не только познакомитесь с городом необычным образом но, и, возможно, раскроете в себе новые таланты.
Юные участники также не будут скучать.
Благодаря специальной методике, созданной мною за годы преподавания и работы с туристами на пленере, от Вас не потребуется владение художественными навыками. Получится все и у всех! Главное надеть удобную одежду, запастись хорошим настроением и погрузиться в арт-терапию в одном из самых красивых городов мира.
Что входит
  • Краски, холст или картон и все остальные художественные материалы
  • Услуги квалифицированного художника-преподавателя, проводящего арт-прогулку
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
Начало
🚩 Мост алле Грацие
Место завершения
🏁 Пьяццале Микеланджело
Арт-прогулка во Флоренции
Арт-прогулка во Флоренции
Арт-прогулка во Флоренции
Арт-прогулка во Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра С.
Александра С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства