Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Приглашаю на авторскую арт-прогулку, во время которой вы сможет увидеть и изобразить на холсте особенные места Флоренции: ее панорамные виды и живописные сады, старинные улочки. И все это, наслаждаясь итальянской Dolce Vita, творя картину "на пленере", как это делали импрессионисты.

Мы прогуляемся от берегов Арно по улочкам квартала Сан Николо, чтобы далее увидеть город 🏙️ с высокой точки, панорамной площадки, и расположиться там для творчества.

После мастер-класса Вы сможете забрать работу с Вашей Флоренцией, полную красивых 🤩 воспоминаний, как лучший сувенир 🎁, созданный своими же руками во время путешествия. В течение творческой прогулки Вы не только познакомитесь с городом необычным образом но, и, возможно, раскроете в себе новые таланты.

Юные участники также не будут скучать.

Благодаря специальной методике, созданной мною за годы преподавания и работы с туристами на пленере, от Вас не потребуется владение художественными навыками. Получится все и у всех! Главное надеть удобную одежду, запастись хорошим настроением и погрузиться в арт-терапию в одном из самых красивых городов мира.