Экскурсии с элементами квеста во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» во Флоренции на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Пешая
2 часа
13 отзывов
Квест
до 8 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
«Квест подойдёт семьям с детьми любого возраста: от 5 лет до подросткового периода»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Квест
до 8 чел.
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
«На улицах Флоренции юные участники квеста будут искать причудливых животных и существ — от львов до лошадей, от цербера до кентавра»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€187 за всё до 8 чел.
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Пешая
2 часа
-
10%
47 отзывов
Квест
до 10 чел.
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Квест с интересными знаками, загадками, статуями и лучшим мороженым
16 сен в 12:00
17 сен в 13:00
€180€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 августа 2025
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Лидия провела интересную экскурсию-квест во Флоренции, то что нужно детям. Хоть младшая 9 лет периодически спрашивала меня, когда закончится экскурсия,
    читать дальше

    а когда закончилась задала вопрос: «а что уже все?)». Значит, все прошло быстро, интересно и налегке, а самое главное, что в головах детей хоть что-то да запомнилось!

  • Г
    Глория
    30 июля 2025
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Очень понравилась экскурсия! Лидия прекрасный, эрудированный гид. Было интересно трём разным поколениям: моей маме, мне и моему сыну! Все трое в полном восторге!
  • Р
    Райхан
    7 июля 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Мы с детьми отлично провели время на экскурсии по Флоренции с Натальей. Наталья подготовила интересный задания для детей, маршрут был интересный и познавательный, видели смену караула на городской ратуше. Замечательная экскурсия. Рекомендую 👌
    Мы с детьми отлично провели время на экскурсии по Флоренции с Натальей. Наталья подготовила интересный задания
  • Д
    Дарья
    7 июля 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Квест очень понравился! Наталья большая молодец: интересно, познавательно, без миллиона ненужных дат и подробностей, именно то, что нужно детям и
    читать дальше

    подросткам, для которых квест - самая привычная и легко воспринимаемая форма. Рассказывает Наталья очень увлекательно. Нам всем (папе, маме, а главное - девочке 13-ти лет) очень понравилось путешествовать с Натальей в поисках фантастических существ, к которым в рассказе Натальи подвязаны факты, интересные истории и архитектурные элементы. Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Наталья провела для сына, 11 лет квест по Флоренции. Сын с энтузиазмом искал мифических зверей и заодно узнавал интересные факты
    читать дальше

    о Флоренции. Спасибо большое, Наталья! Было очень интересно! И отдельное спасибо, за то что, пошли на встречу всем нашим пожеланиям по времени, несмотря на то, что мы обратились к Вам накануне экскурсии!

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Наталья сумела заинтересовать детей, несмотря на нашу усталость с дороги. Уверена, что информация благодаря квесту запомнилась, дети довольны! Внимательный, терпеливый, доброжелательный и экспертный гид. Спасибо! 🌷
    Наталья сумела заинтересовать детей, несмотря на нашу усталость с дороги. Уверена, что информация благодаря квесту запомнилась, дети довольны! Внимательный, терпеливый, доброжелательный и экспертный гид. Спасибо! 🌷
  • A
    Anna
    19 июня 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Ребенку 13 лет понравилось! Чтобы не скучно было родителям,Наталья и для родителей устроила экскурсию одновременно.
    Все остались довольны!
  • Б
    Борис
    3 июня 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Спасибо Наталье за интересную экскурсию-квест по Флоренции. Формат оказался очень удачным для детей — они с удовольствием искали изображения животных
    читать дальше

    и внимательно слушали рассказ. Гид смогла найти подход к детям и не дала им заскучать. Взрослым тоже было интересно и познавательно. Отличный вариант для семейной прогулки по городу.

  • А
    Анастасия
    3 мая 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Наталья прекрасный профессиональный гид! Дети были увлечены и время пролетело незаметно, было интересно всем!
    Спасибо Вам большое! ☺️
    Наталья прекрасный профессиональный гид! Дети были увлечены и время пролетело незаметно, было интересно всем!
  • И
    Иллона
    1 мая 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Всё отлично!
    Всё отлично!
  • М
    Максим
    15 апреля 2025
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Очень понравилась экскурсия! Дети постоянно были вовлечены, не заскучали:) очень познавательно и детям и взрослым! в конце дети получили подарочки. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    13 апреля 2025
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Лидия провела замечательную экскурсию для нашей семьи, два взрослых и два ребёнка, 12 и 8 лет. Мы специально искали что-то
    читать дальше

    чтобы держать заинтересованными двоих детей, у которых внимания хватает не на много.
    Всё прошло отлично, и интересно как для взрослых, так и для детей.
    Наличие образования педагога у Лидии очень хорошо это показывает в жизни, что помогло ей держать детей в таком возрасте активными. Не смотря на то что наш 8-ми летний сын под конец экскурсии подустал, то всё равно всё прошло очень здорово.
    Спасибо большое!

  • М
    Марьяна
    20 марта 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Недавно мы побывали на экскурсии с Натальей, и остались очень довольны! У нас были дети 13 и 17 лет, и
    читать дальше

    они были полностью вовлечены в процесс, им очень понравился формат экскурсии. Наталья смогла найти подход к каждому, её рассказ был увлекательным и познавательным, что позволило детям с интересом слушать.

    Однозначно рекомендуем Наталью как гида! Великолепная экскурсия, которая подошла как для детей, так и для взрослых.

  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Наталья провела прекрасную экскурсию квест для детей по Флоренции. У нас была разновозрастная компания и Наталья нашла подход к каждому ребенку. Благодарим и рекомендуем от души:)
  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Очень увлекательно, познавательно и невероятно интересно как для детей так и для взрослых! Лидия, большое спасибо!
  • И
    Иван
    6 октября 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Лидия провела чудесную экскурсию для нас и наших детей (6, 8 лет) по Флоренции. У нее глубокие знания и как
    читать дальше

    у каждого человека по настоящему владеющего предметной областью талант рассказать все просто и интересно. Дети были в полном восторге от манеры подачи и геймификации процесса. Горячо рекомендую!

    Лидия провела чудесную экскурсию для нас и наших детей (6, 8 лет) по Флоренции. У нее глубокие знания и как у каждого человека по настоящему владеющего предметной областью талант рассказать все просто и интересно. Дети были в полном восторге от манеры подачи и геймификации процесса. Горячо рекомендую!
  • М
    Михаил
    9 сентября 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Лидия прекрасный рассказчик. Формат квеста отлично подходит для того чтобы дети не заскучали на экскурсиях и наш сын 2 часа
    читать дальше

    подряд слушал и отвечал на вопросы, чтобы заработать кристаллы за правильные ответы. Благодаря этому наша прогулка по Флоренции получилась информативная не только для взрослых, но и для ребенка.

  • D
    Daria
    26 августа 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Чудесная экскурсия, просто идеально для детей. Не просто сохранить внимание ребёнка напротяжении пары часов, но Лидия это умеет. Если честно, нам самим было очень интересно.
  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Нашей семье очень понравилась экскурсия, которую вела Лидия. Она добродушный и позитивный рассказчик. Она действительно смогла удерживать внимание наших 2х
    читать дальше

    детей, хоть это было совсем не просто в течение 2 часов, так как дети у нас очень активные. Мы зарабатывали очки за правильные ответы, а в конце получили сувениры на память. Было очень приятно. С радостью рекомендуем.

    Нашей семье очень понравилась экскурсия, которую вела Лидия. Она добродушный и позитивный рассказчик. Она действительно смогла удерживать внимание наших 2х детей, хоть это было совсем не просто в течение 2 часов, так как дети у нас очень активные. Мы зарабатывали очки за правильные ответы, а в конце получили сувениры на память. Было очень приятно. С радостью рекомендуем.
  • Д
    Дина
    23 июня 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Лидия, большое вам спасибо за проведенную экскурсию для нашей семьи! На вопрос «Что вам больше всего понравилось во Флоренции?» дети
    читать дальше

    ответили «Лидия, у нас еще никогда не было такого гида и такой интересной экскурсии!»
    Было познавательно и интересно нам всем, и взрослым, и детям! Емко, интересно, все успели охватить!
    Будем без всяких сомнений рекомендовать вас своим знакомым!

    С уважением,
    Дина

