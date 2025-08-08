Квест
до 8 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
«Квест подойдёт семьям с детьми любого возраста: от 5 лет до подросткового периода»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Квест
до 8 чел.
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
«На улицах Флоренции юные участники квеста будут искать причудливых животных и существ — от львов до лошадей, от цербера до кентавра»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€187 за всё до 8 чел.
Квест
до 10 чел.
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Квест с интересными знаками, загадками, статуями и лучшим мороженым
16 сен в 12:00
17 сен в 13:00
€180
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2025Лидия провела интересную экскурсию-квест во Флоренции, то что нужно детям. Хоть младшая 9 лет периодически спрашивала меня, когда закончится экскурсия,
- ГГлория30 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Лидия прекрасный, эрудированный гид. Было интересно трём разным поколениям: моей маме, мне и моему сыну! Все трое в полном восторге!
- РРайхан7 июля 2025Мы с детьми отлично провели время на экскурсии по Флоренции с Натальей. Наталья подготовила интересный задания для детей, маршрут был интересный и познавательный, видели смену караула на городской ратуше. Замечательная экскурсия. Рекомендую 👌
- ДДарья7 июля 2025Квест очень понравился! Наталья большая молодец: интересно, познавательно, без миллиона ненужных дат и подробностей, именно то, что нужно детям и
- ООльга6 июля 2025Наталья провела для сына, 11 лет квест по Флоренции. Сын с энтузиазмом искал мифических зверей и заодно узнавал интересные факты
- ММария29 июня 2025Наталья сумела заинтересовать детей, несмотря на нашу усталость с дороги. Уверена, что информация благодаря квесту запомнилась, дети довольны! Внимательный, терпеливый, доброжелательный и экспертный гид. Спасибо! 🌷
- AAnna19 июня 2025Ребенку 13 лет понравилось! Чтобы не скучно было родителям,Наталья и для родителей устроила экскурсию одновременно.
Все остались довольны!
- ББорис3 июня 2025Спасибо Наталье за интересную экскурсию-квест по Флоренции. Формат оказался очень удачным для детей — они с удовольствием искали изображения животных
- ААнастасия3 мая 2025Наталья прекрасный профессиональный гид! Дети были увлечены и время пролетело незаметно, было интересно всем!
Спасибо Вам большое! ☺️
- ИИллона1 мая 2025Всё отлично!
- ММаксим15 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Дети постоянно были вовлечены, не заскучали:) очень познавательно и детям и взрослым! в конце дети получили подарочки. Рекомендуем!
- ААлексей13 апреля 2025Лидия провела замечательную экскурсию для нашей семьи, два взрослых и два ребёнка, 12 и 8 лет. Мы специально искали что-то
- ММарьяна20 марта 2025Недавно мы побывали на экскурсии с Натальей, и остались очень довольны! У нас были дети 13 и 17 лет, и
- ЕЕкатерина3 января 2025Наталья провела прекрасную экскурсию квест для детей по Флоренции. У нас была разновозрастная компания и Наталья нашла подход к каждому ребенку. Благодарим и рекомендуем от души:)
- ЮЮлия13 ноября 2024Очень увлекательно, познавательно и невероятно интересно как для детей так и для взрослых! Лидия, большое спасибо!
- ИИван6 октября 2024Лидия провела чудесную экскурсию для нас и наших детей (6, 8 лет) по Флоренции. У нее глубокие знания и как
- ММихаил9 сентября 2024Лидия прекрасный рассказчик. Формат квеста отлично подходит для того чтобы дети не заскучали на экскурсиях и наш сын 2 часа
- DDaria26 августа 2024Чудесная экскурсия, просто идеально для детей. Не просто сохранить внимание ребёнка напротяжении пары часов, но Лидия это умеет. Если честно, нам самим было очень интересно.
- ААнна26 августа 2024Нашей семье очень понравилась экскурсия, которую вела Лидия. Она добродушный и позитивный рассказчик. Она действительно смогла удерживать внимание наших 2х
- ДДина23 июня 2024Лидия, большое вам спасибо за проведенную экскурсию для нашей семьи! На вопрос «Что вам больше всего понравилось во Флоренции?» дети
