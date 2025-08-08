И Ирина Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей читать дальше а когда закончилась задала вопрос: «а что уже все?)». Значит, все прошло быстро, интересно и налегке, а самое главное, что в головах детей хоть что-то да запомнилось! Лидия провела интересную экскурсию-квест во Флоренции, то что нужно детям. Хоть младшая 9 лет периодически спрашивала меня, когда закончится экскурсия,

Г Глория Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Очень понравилась экскурсия! Лидия прекрасный, эрудированный гид. Было интересно трём разным поколениям: моей маме, мне и моему сыну! Все трое в полном восторге!

Р Райхан Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Мы с детьми отлично провели время на экскурсии по Флоренции с Натальей. Наталья подготовила интересный задания для детей, маршрут был интересный и познавательный, видели смену караула на городской ратуше. Замечательная экскурсия. Рекомендую 👌

Д Дарья Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают читать дальше подросткам, для которых квест - самая привычная и легко воспринимаемая форма. Рассказывает Наталья очень увлекательно. Нам всем (папе, маме, а главное - девочке 13-ти лет) очень понравилось путешествовать с Натальей в поисках фантастических существ, к которым в рассказе Натальи подвязаны факты, интересные истории и архитектурные элементы. Спасибо огромное! Квест очень понравился! Наталья большая молодец: интересно, познавательно, без миллиона ненужных дат и подробностей, именно то, что нужно детям и

О Ольга Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают читать дальше о Флоренции. Спасибо большое, Наталья! Было очень интересно! И отдельное спасибо, за то что, пошли на встречу всем нашим пожеланиям по времени, несмотря на то, что мы обратились к Вам накануне экскурсии! Наталья провела для сына, 11 лет квест по Флоренции. Сын с энтузиазмом искал мифических зверей и заодно узнавал интересные факты

М Мария Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Наталья сумела заинтересовать детей, несмотря на нашу усталость с дороги. Уверена, что информация благодаря квесту запомнилась, дети довольны! Внимательный, терпеливый, доброжелательный и экспертный гид. Спасибо! 🌷

A Anna Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Ребенку 13 лет понравилось! Чтобы не скучно было родителям,Наталья и для родителей устроила экскурсию одновременно.

Все остались довольны!

Б Борис Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают читать дальше и внимательно слушали рассказ. Гид смогла найти подход к детям и не дала им заскучать. Взрослым тоже было интересно и познавательно. Отличный вариант для семейной прогулки по городу. Спасибо Наталье за интересную экскурсию-квест по Флоренции. Формат оказался очень удачным для детей — они с удовольствием искали изображения животных

А Анастасия Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Наталья прекрасный профессиональный гид! Дети были увлечены и время пролетело незаметно, было интересно всем!

Спасибо Вам большое! ☺️

И Иллона Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Всё отлично!

М Максим Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Очень понравилась экскурсия! Дети постоянно были вовлечены, не заскучали:) очень познавательно и детям и взрослым! в конце дети получили подарочки. Рекомендуем!

А Алексей Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей читать дальше чтобы держать заинтересованными двоих детей, у которых внимания хватает не на много.

Всё прошло отлично, и интересно как для взрослых, так и для детей.

Наличие образования педагога у Лидии очень хорошо это показывает в жизни, что помогло ей держать детей в таком возрасте активными. Не смотря на то что наш 8-ми летний сын под конец экскурсии подустал, то всё равно всё прошло очень здорово.

Спасибо большое! Лидия провела замечательную экскурсию для нашей семьи, два взрослых и два ребёнка, 12 и 8 лет. Мы специально искали что-то

М Марьяна Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают читать дальше они были полностью вовлечены в процесс, им очень понравился формат экскурсии. Наталья смогла найти подход к каждому, её рассказ был увлекательным и познавательным, что позволило детям с интересом слушать.



Однозначно рекомендуем Наталью как гида! Великолепная экскурсия, которая подошла как для детей, так и для взрослых. Недавно мы побывали на экскурсии с Натальей, и остались очень довольны! У нас были дети 13 и 17 лет, и

Е Екатерина Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают Наталья провела прекрасную экскурсию квест для детей по Флоренции. У нас была разновозрастная компания и Наталья нашла подход к каждому ребенку. Благодарим и рекомендуем от души:)

Ю Юлия Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Очень увлекательно, познавательно и невероятно интересно как для детей так и для взрослых! Лидия, большое спасибо!

И Иван Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей читать дальше у каждого человека по настоящему владеющего предметной областью талант рассказать все просто и интересно. Дети были в полном восторге от манеры подачи и геймификации процесса. Горячо рекомендую! Лидия провела чудесную экскурсию для нас и наших детей (6, 8 лет) по Флоренции. У нее глубокие знания и как

М Михаил Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей читать дальше подряд слушал и отвечал на вопросы, чтобы заработать кристаллы за правильные ответы. Благодаря этому наша прогулка по Флоренции получилась информативная не только для взрослых, но и для ребенка. Лидия прекрасный рассказчик. Формат квеста отлично подходит для того чтобы дети не заскучали на экскурсиях и наш сын 2 часа

D Daria Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Чудесная экскурсия, просто идеально для детей. Не просто сохранить внимание ребёнка напротяжении пары часов, но Лидия это умеет. Если честно, нам самим было очень интересно.

А Анна Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей читать дальше детей, хоть это было совсем не просто в течение 2 часов, так как дети у нас очень активные. Мы зарабатывали очки за правильные ответы, а в конце получили сувениры на память. Было очень приятно. С радостью рекомендуем. Нашей семье очень понравилась экскурсия, которую вела Лидия. Она добродушный и позитивный рассказчик. Она действительно смогла удерживать внимание наших 2х